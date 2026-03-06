Técnico interino Igor Tudor busca respuestas para un Tottenham en caída libre

LONDRES (AP) — Los resultados reflejan el aciago momento de Tottenham

Una racha de cinco derrotas tiene a los Spurs apenas un punto por encima de la zona de descenso de la Liga Premier. Ninguna victoria doméstica en 2026. Han encajado nueve goles en tres partidos con su nuevo entrenador, Igor Tudor.

“Aún quedan nueve partidos por jugar”, dijo el técnico croata tras la derrota 3-1 ante Crystal Palace la noche del jueves.

Tudor afirma que “vio algo” en el rendimiento de su equipo que le da confianza para el resto de la temporada de la Premier. Sin embargo, muchos aficionados de los Spurs ya habían visto suficiente, ya que muchos se marcharon del estadio Tottenham Hotspur mucho antes del silbatazo final.

Los Spurs se pusieron en ventaja con un gol del delantero Dominic Solanke, pero se desmoronaron después de que el capitán Micky van de Ven fuera expulsado por derribar a Ismaila Sarr. Luego, el Palace anotó tres veces antes del descanso.

Tudor fue contratado el Día de San Valentín tras el despido de Thomas Frank, quien duró ocho meses en el cargo. A Tudor se le dio un contrato hasta el final de la temporada.

¿Haría la directiva de los Spurs otro cambio tan rápido?

“No pienso en esa dirección. Tengo mi trabajo que hacer y eso es todo”, replicó Tudor.

Al ser consultado sobre si volvería a estar en el banquillo como entrenador, respondió: “sin comentarios sobre esa pregunta”.

El anuncio de Tottenham del 14 de febrero señaló que la tarea de Tudor era “mejorar el rendimiento, conseguir resultados y hacernos subir en la tabla de la Premier".

La derrota del jueves amplió a 11 partidos la racha de los Spurs sin ganar en la liga inglesa. También prolongó una racha personal no deseada para Tudor. Fue despedido por Juventus en octubre pasado tras tres derrotas consecutivas, como parte de una seguidilla de ocho partidos sin victorias.

Las únicas victorias de Tottenham (dos) en 2026 han sido en la Liga de Campeones, y ese será el escenario del próximo partido de los Spurs: ante el Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final el martes.

Su próximo partido de la Premier será en Liverpool el 15 de marzo.

Reunión de jugadores

Solanke dijo a los medios del club que los jugadores entienden la tarea.

“Hemos tenido una pequeña charla entre nosotros, y necesitamos entender que tenemos que mejorar, y tenemos que mejorar ahora”, manifestó tras la derrota el jueves. “Obviamente es difícil decirlo solo con palabras: tenemos que demostrarlo en el campo".

“Tenemos que ver, obviamente, qué está saliendo mal en el campo, analizarlo y ver qué podemos cambiar, pero ahora mismo no estamos en posición de quedarnos dándole vueltas a nada”, añadió. “Tenemos que asegurarnos de que en el próximo partido vamos a estar a la altura, ver cómo podemos mejorar y ver qué podemos hacer para cambiar esta dinámica”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes