Ciudad de méxico, 9 ago (reuters) - el experimentado director técnico brasileño ricardo "tuca" ferretti aseguró el miércoles salir tranquilo de cruz azul, dos días después de que el club mexicano de fútbol lo despidió ante los malos resultados.

El estratega de 69 años agregó que se va sin rencores de la "Máquina Celeste" de Cruz Azul a pesar de que la notificación de su salida no fue de la mejor manera.

"Me voy tranquilo porque yo creo que puse todo de mi parte. No estoy amargado, ni rencoroso, no tenemos porque enemistarnos, son cosas del fútbol, yo siempre he pensado que en el puesto de entrenador es posible que pasen este tipo de situaciones", dijo Ferretti a periodistas tras reunirse con los abogados del club para arreglar su finiquito.

"Fue algo repentino, tal vez la forma hubiera sido un poco menos drástica. Los jugadores terminan el entrenamiento y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas, llega Óscar Pérez (director deportivo) y me da la noticia", apuntó respecto a la notificación de su salida.

Ferretti fue presentado como técnico de Cruz Azul en febrero, en sustitución de Raúl "Potro" Gutiérrez, pero bajo su gestión el equipo registró cinco triunfos, dos empates y nueve derrotas.

"Vamos a descansar de aquí a diciembre", apuntó Ferretti respecto a su futuro. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)