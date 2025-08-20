LA NACION

Técnicos de Bomberos se trasladan a Larouco (Ourense) para coordinar operaciones aéreas del incendio

Barcelona, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Dos técnicos de los Bombers de la Generalitat se han desplazado este miércoles hasta Larouco (Ourense) para coordinar las operaciones aéreas del incendio que afecta a la localidad. En un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, los Bombers han explicado que lo han hecho para complementar al equipo de expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Estos días la flota aérea en la zona se ha incrementado "considerablemente" con ayuda de diversos países, y también de los Bombers de la Generalitat, han precisado. Las labores que realizarán los técnicos consistirán en dirigir operaciones por aire, garantizar la fluidez de las comunicaciones y controlar el tráfico aéreo del incendio.

También se encargarán de programar los descansos, gestionar la rotación de las máquinas y la asignación de los lugares de trabajo.

