Tecno: 2025, año negro para la ciberseguridad

Se trata de cifras en aumento: 2024 había cerrado con pérdidas por US$2.200 millones, mientras que en 2023 el monto rondó los US$2.000 millones.

El mayor peso recae en criminales vinculados a Corea del Norte, capaces de mover a lo largo del año más de US$2.000 millones en criptomonedas.

El ataque más lucrativo se registró en febrero, cuando Bybit, con sede en Dubái, perdió US$1.400 millones. Como señala TechCrunch, también en ese caso las fuerzas de seguridad atribuyeron el robo a hackers del gobierno norcoreano.

"Se trató del mayor robo de criptomonedas jamás registrado, así como de uno de los mayores asaltos financieros en la historia de la humanidad", escribe el medio.

"Los hackers de Kim Jong-un han robado cerca de US$6.000 millones en criptomonedas desde 2017. Corea del Norte utiliza estos fondos para financiar su programa nuclear".

Otros ataques informáticos relevantes contra sistemas de criptomonedas en 2025 incluyen el perpetrado contra Cetus, que reportó a los hackers US$223 millones; la vulneración de Balancer, un protocolo basado en la blockchain de Ethereum, que provocó pérdidas por US$128 millones; y el ataque a la plataforma Phemex, del que los ciberdelincuentes se llevaron más de US$73 millones. (ANSA).