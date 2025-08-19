Tecno: Alarma en Italia por boom del ciberdelito

Sin embargo, las empresas están tomando contramedidas, por ejemplo, reforzando la protección mediante el uso de inteligencia artificial.

Entre las regiones más afectadas se encuentra la Toscana, donde los incidentes de ciberdelincuencia contra empresas han aumentado un 88,3% en cuatro años, seguida de Véneto (+63,7%), Marcas (+56%), Apulia (+54,7%), Lacio (+53,2%), Emilia-Romaña (+53%), Piamonte (47%) y Lombardía (45,5%).

Confartigianato, la asociación de pequeñas y medianas empresas, ha dado la voz de alarma, al señalar la tendencia en estafas, fraudes y ataques en línea sufridos por emprendedores entre 2019 y 2023.

"Desde multinacionales hasta pequeñas empresas, los hackers no perdonan a nadie", afirma el presidente de Confartigianato, Marco Granelli.

"Necesitamos regulaciones de seguridad digital efectivas que sean fácilmente aplicables a empresas de todos los tamaños, así como incentivos para apoyar las inversiones en la protección de datos corporativos", agrega.

En general, señala Confartigianato, los ciberdelitos representan el 35,5% de los delitos contra las empresas. El 15,8% de las empresas, en comparación con la media de la UE del 21,5%, sufrieron al menos un ciberincidente que provocó interrupciones de los servicios de TIC, destrucción o divulgación de datos.

Sin embargo, las empresas italianas parecen ser conscientes de la necesidad de proteger sus activos de datos. La asociación destaca que el 83,1% otorga una alta prioridad a la ciberseguridad, un porcentaje que supera la media de la Unión Europea (71,1%) y sitúa a Italia en segundo lugar, después de Irlanda.

Para 2024, el 42,6% de las empresas habían invertido en ciberseguridad, incluyendo la adopción de herramientas de inteligencia artificial.

A pesar de esto, solo el 32,2% de los emprendedores adopta al menos siete de las 11 medidas de seguridad monitorizadas por el ISTAT, cifra inferior a la media de la UE del 38,5%.

La falta de competencias adecuadas en el mercado laboral dificulta la defensa contra las ciberamenazas. El 22,8% de las empresas italianas reportan dificultades para encontrar personal especializado en ciberseguridad, en comparación con la media europea del 12%.

En concreto, las empresas tienen dificultades para contratar diseñadores y administradores de sistemas, incluyendo expertos en ciberseguridad: se necesitaban 6300 en 2024, pero fue difícil encontrar 4000.

Piamonte y Valle de Aosta, Emilia-Romaña, Véneto, Lacio y Lombardía son las regiones con mayor escasez de estos profesionales.

"La digitalización, enfatiza Granelli, si no se protege adecuadamente, expone a las empresas a riesgos cada vez mayores.

Se necesitan conocimientos, herramientas prácticas y recursos para defenderse. Pero, sobre todo, la ciberseguridad debe considerarse un pilar fundamental de la innovación y el crecimiento económico". (ANSA).