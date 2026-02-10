Tecno: Chile lanza Latam-Gpt, IA regional para evitar parcialidad

La iniciativa tiene como objetivo limitar los sesgos presentes en los sistemas actuales y mejorar la representación de la región a nivel mundial, además de evitar que la región siga siendo un simple usuario de tecnologías de IA.

Durante la presentación, el presidente Gabriel Boric reivindicó el valor estratégico de la iniciativa. El proyecto es desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) e involucra a universidades, fundaciones, bibliotecas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, entre ellos Chile, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador.

Latam-Gpt es una gran base de datos capacitada con contenido regional, destinada al desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

Se recopilaron más de ocho terabytes de información para la formación. El proyecto se implementó con aproximadamente US$550.000, financiados en gran parte por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), recursos propios y alianzas institucionales. Luego de la primera parte de desarrollo, se realizará una capacitación en una supercomputadora instalada en la Universidad de Tarapacá, para la cual se invirtieron aproximadamente US$5.000.000. (ANSA).