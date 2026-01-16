Tecno: EEUU estudiará posibles efectos de la radiación de celulares

Un portavoz del HHS confirmó que el trabajo se enfocará en la radiación electromagnética y su impacto en la salud, con el objetivo de identificar vacíos de conocimiento, en particular frente a nuevas tecnologías, y evaluar cuestiones de seguridad y eficacia.

La decisión se inscribe dentro del movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA) impulsado por la administración de Donald Trump. El año pasado, el propio HHS informó que 22 estados restringieron el uso de teléfonos celulares en las escuelas, como parte de políticas destinadas a mejorar la salud mental y física de los niños y adolescentes.

En paralelo al anuncio del estudio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos retiró de su sitio web antiguas páginas que afirmaban que los teléfonos celulares no representaban un peligro para la salud.

"Eliminamos páginas con conclusiones antiguas sobre la radiación de los teléfonos celulares mientras el HHS lleva adelante un estudio sobre radiación electromagnética y salud para identificar brechas en el conocimiento, incluidas aquellas relacionadas con nuevas tecnologías, a fin de garantizar seguridad y eficacia", explicó el portavoz del HHS, Andrew Nixon. Según precisó, el estudio fue ordenado por la Comisión MAHA del presidente Trump como parte de su informe estratégico.

Pese a estos movimientos, otras agencias federales mantienen posiciones más cautelosas. Tanto la FDA como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades continúan señalando en algunos de sus contenidos que no existe hasta el momento evidencia creíble que demuestre problemas de salud derivados de la radiación de los teléfonos celulares.

En la misma línea, el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente de los Institutos Nacionales de la Salud, afirma que "la evidencia disponible hasta ahora sugiere que el uso de teléfonos celulares no causa cáncer cerebral ni otros tipos de cáncer en humanos".

El anuncio del estudio reavivó el debate en Estados Unidos entre científicos, reguladores y responsables políticos sobre el equilibrio entre principio de precaución, evidencia científica y comunicación pública de riesgos sanitarios. Kennedy Jr., conocido por sus posiciones críticas sobre distintas políticas de salud pública, ha insistido en la necesidad de revisar consensos previos a la luz de nuevos desarrollos tecnológicos.

El Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la iniciativa del HHS, que se suma a otras controversias recientes en materia sanitaria, como el aumento de las exenciones a la vacunación por motivos religiosos o personales y los debates en torno a una eventual reforma del sistema de salud promovida por la Casa Blanca. (ANSA).