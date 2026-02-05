Tecno: el mercado de la IA en Italia, en auge, crecimiento del 50%

El 71% de las grandes empresas tienen proyectos en marcha, y uno de cada dos italianos utiliza estas herramientas en el trabajo. Estas son las conclusiones de un estudio del Observatorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Milán.

"El importante crecimiento y el entusiasmo nos obligan a reflexionar", afirma Alessandro Piva, director del Observatorio.

"Necesitamos pasar de la simple adopción individual de la IA, que ya está muy extendida, a la transformación estructural de las organizaciones, que aún es limitada. Necesitamos datos bien organizados y utilizables, competencias técnicas generalizadas y una cultura corporativa abierta a la experimentación", añade.

Según el análisis, el 71% de las grandes empresas italianas habrán lanzado al menos un proyecto de IA para 2025, un porcentaje que se reduce al 8% entre las pymes. Además, se observa un verdadero auge de las aplicaciones de IA listas para usar: el 84% de las grandes empresas han adquirido licencias de IA Generativa (+31% en un año). Las más populares son Microsoft Copilot, ChatGPT Plus y Gemini Advanced.

El Observatorio también encuestó a 1.010 empresas italianas que ofrecen soluciones y servicios de IA, y 135 startups han recibido financiación en los últimos cinco años. Ofrecen principalmente soluciones para sectores específicos, en particular salud y tecnología financiera, o para funciones corporativas. El 58% de las empresas que han lanzado un proyecto de IA informan de un impacto significativo en su modelo de negocio, especialmente en la propuesta de valor, la relación con los clientes o la arquitectura operativa. Aproximadamente una de cada tres empresas se queja de la dificultad de estimar la relación coste-beneficio ex ante.

A continuación, está el importante problema de la Inteligencia Artificial y el trabajo, un problema de actualidad también en Italia. De media, según el Observatorio, el 47% de los trabajadores utiliza herramientas de IA en su lugar de trabajo, y aproximadamente cuatro de cada diez estiman un ahorro de más de 30 minutos en las dos últimas tareas en las que las utilizaron.

Además, cuatro de cada diez trabajadores, gracias a esta tecnología, realizan ahora tareas que de otro modo no podrían realizar. El impacto de este cambio ya es significativo en la demanda de competencias: en 2025, el número de ofertas de empleo en Italia que exigían competencias en IA aumentó un 93%.

Actualmente, hasta el 76% de las ofertas de empleo para puestos administrativos altamente cualificados incluyen competencias en IA entre los requisitos de solicitud. Por último, otro problema actual es la gobernanza de la inteligencia artificial. Solo el 9% de las empresas italianas están estructuradas adecuadamente, con responsabilidades e iniciativas claramente definidas y alineadas con los principios éticos y los objetivos corporativos.

Un porcentaje significativo (54%) está avanzando hacia una gobernanza centralizada.

Al analizar los requisitos de la Ley de IA, más de una de cada dos empresas ha puesto en marcha iniciativas de alfabetización, pero solo el 15% tiene en marcha un proyecto de cumplimiento estructurado, ya integrado con otras normativas aplicables. "El desafío global se refiere a la sostenibilidad financiera de las enormes inversiones en curso, a las que se suman los riesgos de lucro predatorio, la expulsión de personas del mercado laboral, la desinformación y la vigilancia sistemática", concluye Giovanni Miragliotta, director del Observatorio. (ANSA).