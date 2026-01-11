Tecno: el tamagotchi cumple 30 años como ícono pop

La prueba llegó en la feria CES 2026 de Las Vegas con Sweekar, un compañero de bolsillo que, gracias a la inteligencia artificial, se vuelve interactivo: se comunica con su dueño, reconoce su voz y puede recordar lo que ha hecho.

Un Tamagotchi con IA, en definitiva, aunque sin vínculo directo con la marca que hizo famoso el productor Bandai Namco.

Con motivo de los 30 años, la propia Bandai colaboró con Uniqlo para relanzar al mercado la primera versión de la mascota digital, en una edición especial. Se llama Tamagotchi Original y está disponible, por ahora, solo en Japón, con la clásica forma de huevo y pantalla monocromática.

El primer Tamagotchi fue lanzado el 23 de noviembre de 1996: un pequeño dispositivo con forma de huevo que ponía en los bolsillos de cualquiera la responsabilidad de una vida virtual.

Se convirtió en un fenómeno cultural de masas, conquistando primero a los adolescentes japoneses y expandiéndose luego como reguero de pólvora por todo el mundo.

Y precisamente en Tokio, cuna del gadget, abrió sus puertas la Tamagotchi Grand Exhibition en el Roppongi Museum, una muestra que recorre sus tres décadas de historia.

Tras la explosión inicial y un período de relativa calma, la marca supo reinventarse en 2004 con el lanzamiento del Tamagotchi Plus, conocido en Occidente como Tamagotchi Connection. Esta nueva versión introdujo una función única para la época: el puerto infrarrojo.

De pronto, los pequeños alienígenas virtuales ya no estaban aislados en sus carcasas de plástico, sino que podían interactuar, jugar e incluso "casarse" con los Tamagotchi de los amigos, creando una verdadera red social.

El camino hacia la modernidad continuó con la adopción progresiva de tecnologías cada vez más avanzadas. En 2008, la introducción de la pantalla a color con el Tamagotchi Plus Color añadió una nueva dimensión de profundidad y vitalidad al universo de los personajes.

En los años siguientes, modelos como el Tamagotchi 4U y el Tamagotchi m!x incorporaron la posibilidad de "mezclar" las genéticas de los personajes, permitiendo criar generaciones únicas con rasgos heredados de sus padres, capaces además de interactuar con aplicaciones para smartphones y tablets.

Ya en la actualidad, el trigésimo aniversario llega pocos años después del Tamagotchi Uni de 2023 y del más reciente Tamagotchi Paradise, lanzado en julio pasado: la culminación de 30 años de investigación, con la novedad de una "rueda de zoom" que permite interactuar con la criatura en cuatro niveles distintos, desde lo infinitamente pequeño hasta la vastedad cósmica.

Un puente, en definitiva, entre pasado y futuro, que sigue creciendo, evolucionando y, sobre todo, exigiendo atención y afecto. (ANSA).