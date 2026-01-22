Tecno: Elon Musk bromea acerca del Consejo de Paz

El hombre más rico del mundo volvió al Foro por primera vez luego de haberlo criticado por años.

"La robótica y la IA pueden expandir la economía, pero debemos tener cuidado porque no queremos finalizar como en 'Terminator'", agregó Musk en el foro de Davos refiriéndose a la película de James Cameron. "Todo el mundo querrá un robot y lo tendrá", añadió, y se manifestó "optimista por el futuro".

"A menudo me preguntan si quiero morir en Marte. Siempre digo que sí, pero no por el impacto de la nave espacial", bromeó acerca de su objetivo de llegar al Planeta Rojo. "Se necesitan seis meses, pero sólo se puede hacer cada dos años", concluyó.

(ANSA).