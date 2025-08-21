Tecno: En supermercados suizos se paga con criptomonedas

Esta es la primera vez que se utiliza un sistema de pago con criptomonedas en la gran distribución alimentaria suiza.

El sistema permite pagos instantáneos con más de 100 criptomonedas compatibles, incluyendo las principales monedas estables vinculadas al euro y al dólar, sin comisiones por gas (la comisión por transacciones en blockchain) a través de la app Binance Pay.

Los pagos se liquidan en francos suizos u otras monedas mediante la integración con DFX.swiss.

"Las soluciones de pago con billetera digital como las que ofrece Dfx en combinación con Binance Pay, comentó André Scherrer, director general de Spar Suiza, representan el futuro: los clientes las demandan cada vez más y los comercios pueden ahorrar hasta dos tercios de las comisiones en comparación con los pagos con tarjeta".

Suiza es reconocida desde hace tiempo como un centro internacional de criptomonedas y, por lo tanto, está dando un paso decisivo para extender la adopción de las criptomonedas a la vida cotidiana, haciéndolas accesibles a los consumidores, tanto residentes como visitantes internacionales.

Según Jonas Juenger, gerente regional de Binance, la colaboración con Spar "demuestra cómo las criptomonedas se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana, incluso en las compras en supermercados, y es una prueba de que las criptomonedas ya no son exclusivas de comerciantes o instituciones, sino que son para todos". (ANSA).