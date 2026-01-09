Tecno: Grok bloquea la creación de imágenes tras críticas por contenidos sexuales

Las imágenes, producidas mediante el retoque de fotos o videos de personas reales para que parecieran desnudas, provocaron protestas y reacciones oficiales en distintos países.

Al ser consultado por usuarios de X, Grok respondió que "la generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago", e invitó a contratar un plan para acceder a esas funciones.

La medida generó una fuerte reacción del gobierno del Reino Unido, uno de los principales críticos de Musk. Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, denunció que la decisión "simplemente transforma una función que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium", lo que calificó como "un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual".

Desde Bruselas, la Comisión Europea señaló que había "tomado nota de las últimas modificaciones", aunque las consideró insuficientes. "Con suscripción de pago o sin ella, no cambia nuestro problema fundamental: no queremos ver esas imágenes, así de simple", afirmó Thomas Régnier, portavoz de la Comisión para Asuntos Digitales. "Lo que pedimos a las plataformas es que se aseguren de que su diseño y sus sistemas no permitan la generación de ese contenido ilegal", añadió.

La Comisión Europea anunció además la imposición de una medida cautelar contra X tras el escándalo vinculado a la generación de imágenes sexualmente explícitas de menores. En concreto, emitió una "orden de conservación" que obliga a la empresa a preservar todos los documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026, según informó un vocero del organismo.

A comienzos de diciembre, la Unión Europea ya había impuesto a X una multa de 120 millones de euros por violaciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA), pese a las reiteradas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusa al bloque europeo de atacar a las grandes tecnológicas de Estados Unidos mediante su regulación digital.

El gobierno británico, por su parte, había instado esta semana a X a encontrar una solución "urgente" para frenar la proliferación de imágenes falsas "escandalosas" de mujeres desnudas y menores generadas por Grok. "Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente atroz e inaceptable en cualquier sociedad que se precie", declaró Liz Kendall, ministra de Tecnología del gobierno laborista. (ANSA).