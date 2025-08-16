Tecno: Grok Imagine, IA que genera videos sensuales

La opción "picante", que permite a la IA generar fotos y vídeos de desnudos y sexualmente explícitos, está causando controversia y podría impulsar el porno vengativo. Ayer, Musk escribió en X: "El uso de Grok Imagine está creciendo rápidamente. Inicialmente, se generaron 14 millones de imágenes; ahora superamos los 20 millones".

Grok Imagine funciona así: primero produce una imagen generada artificialmente o recibe una subida por el usuario, y luego la utiliza para crear un vídeo de unos segundos. En ese momento, se puede elegir entre cuatro opciones: personalizada, normal, divertida y picante.

Grok Imagine solo está disponible actualmente en la versión iOS del chatbot y para los suscriptores de SuperGrok y Premium Plus. The Verge intentó generar fotos de desnudos de Taylor Swift, lo que resultó en imágenes y vídeos que no eran perfectos, pero sí "sensuales" y "sugerentes".

"Este modo da la sensación de ser una demanda a punto de ser interpuesta", escribe The Verge. "Mientras que otros generadores de vídeo como Veo de Google y Sora de OpenAI cuentan con medidas de seguridad para evitar que los usuarios creen contenido prohibido y deepfakes de famosos, Grok Imagine se complace en ofrecer ambas opciones a la vez".

La propia Taylor Swift fue víctima involuntaria de cientos de fotos falsas de desnudos difundidas en redes sociales en enero de 2024, generadas por diversos programas de inteligencia artificial generativa.

Impulsado por una IA generativa, Grok Imagine funciona de manera similar a otros sistemas ya consolidados como Sora de OpenAI o Veo de Google. Su uso es sencillo: el usuario escribe una instrucción, conocida en el mundo de la inteligencia artificial como "prompt", y el modelo la convierte en un video animado.

También existe la posibilidad de subir una imagen para darle movimiento.

Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de agregar audio a los videos creados y la opción de generar clips de hasta seis minutos de duración, un límite superior al de muchas herramientas competidoras.

En las demostraciones que Elon Musk compartió en su perfil oficial de X, Grok Imagine mostró una gran versatilidad.

Puede producir tanto animaciones inocentes como escenas de tono más atrevido. Incluso cuenta con un modo llamado "hot", pensado para generar contenido sugerente. (ANSA).