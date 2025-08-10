LA NACION

Tecno: IA de Google ahora puede crear minilibros para niños

Gemini Storybook incluye la función "Libro de cuentos"

LA NACION
Inteligencia artificial, de OpenAI (ChatGPT), Google Gemini o Copilot
Tecno: IA de Google ahora puede crear minilibros para niños

La función, llamada "Libro de cuentos", genera cuentos de 10 páginas, cada uno con un breve párrafo de texto que Gemini puede leer en voz alta y una ilustración.

Está disponible tanto en la versión web de Gemini como en las aplicaciones para smartphones y tablets.

Como explica Google en una nota, se puede personalizar la historia pidiéndole a Gemini que utilice estilos de arte específicos, como aquellos inspirados en cómics o dibujos animados.

"Da vida a tu visión en cualquier estilo: desde pixel art hasta cómics, animación con plastilina, crochet e incluso libros para colorear", escribe la empresa.

Una de las funciones únicas de la creación de historias, a la que se accede pidiendo a Gemini que "inicie Storybook", es la posibilidad de subir un dibujo o una foto y usarlo para generar la historia.

Según Google, la herramienta también puede ser útil para explicar a los niños temas complejos, como el sistema solar, transformando el tema en una historia animada. (ANSA).

LA NACION
