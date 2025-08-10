Tecno: IA de Google ahora puede crear minilibros para niños
Gemini Storybook incluye la función "Libro de cuentos"
- 1 minuto de lectura'
La función, llamada "Libro de cuentos", genera cuentos de 10 páginas, cada uno con un breve párrafo de texto que Gemini puede leer en voz alta y una ilustración.
Está disponible tanto en la versión web de Gemini como en las aplicaciones para smartphones y tablets.
Como explica Google en una nota, se puede personalizar la historia pidiéndole a Gemini que utilice estilos de arte específicos, como aquellos inspirados en cómics o dibujos animados.
"Da vida a tu visión en cualquier estilo: desde pixel art hasta cómics, animación con plastilina, crochet e incluso libros para colorear", escribe la empresa.
Una de las funciones únicas de la creación de historias, a la que se accede pidiendo a Gemini que "inicie Storybook", es la posibilidad de subir un dibujo o una foto y usarlo para generar la historia.
Según Google, la herramienta también puede ser útil para explicar a los niños temas complejos, como el sistema solar, transformando el tema en una historia animada. (ANSA).
Otras noticias de Inteligencia artificial
- 1
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 2
Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas
- 3
Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”
- 4
“Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin