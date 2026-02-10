Tecno: IA, oportunidad y riesgo, según los adolescentes

Así lo revela una encuesta impulsada por la fundación Teléfono Azul y realizada en colaboración con Ipsos-Doxa con motivo del Safer Internet Day 2026, en el marco de la iniciativa "Crecer con la inteligencia artificial: decisiones conscientes en un mundo conectado".

El 41% de los adolescentes teme una reducción de la creatividad, mientras que el 40% expresa una fuerte preocupación por la proliferación de deepfakes e imágenes falsas.

Le siguen el temor por la circulación de noticias falsas (39%), la posibilidad de desarrollar formas de dependencia (28%), la exposición a contenidos no adecuados para su edad (24%), la pérdida de privacidad (22%) y el uso de datos personales con fines comerciales (17%).

"Particularmente alarmante, según Teléfono Azul, es el dato que indica que uno de cada cuatro jóvenes teme que alguien pueda crear contenidos falsos sobre él o ella. Frente a esta eventualidad, casi la mitad de los encuestados (49%) afirma que se sentiría muy preocupado, y el 39%, profundamente molesto.

Solo una minoría minimizaría la situación: el 5% la consideraría una broma y el 7% admite no saber cómo reaccionaría.

Teléfono Azul reiteró "la urgencia de una responsabilidad ética reforzada en la adopción y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, para que la protección de los más pequeños no se limite a medidas defensivas o regulatorias, sino que se convierta en un principio rector del diseño tecnológico".

Ese es el llamado que la Fundación lanzó con motivo del Safer Internet Day 2026, a través de la iniciativa titulada "Crecer con la Inteligencia Artificial: decisiones conscientes en un mundo conectado".

Teléfono Azul, que opera las 24 horas mediante servicios de escucha y emergencia como la línea 19696, ha incorporado recientemente, junto a la intervención humana, el uso de chatbots y sistemas de inteligencia artificial para apoyar a niños, niñas y adolescentes en la solicitud de ayuda.

Entre ellos se encuentra el VoiceBOT, diseñado para optimizar la gestión de llamadas y apoyar las primeras evaluaciones de los casos, lo que permite mejorar la eficiencia general de los servicios y que los operadores concentren sus recursos en las situaciones más críticas, con valoraciones iniciales más rápidas.

"No basta con limitar el acceso o introducir restricciones técnicas a los dispositivos digitales —subraya el presidente de Teléfono Azul, Ernesto Caffo—. Es fundamental repensar de manera radical cómo se diseña, implementa y gobierna la IA, colocando en el centro la dignidad, el bienestar y la salud mental de niños, niñas y adolescentes".

Teléfono Azul hace un llamado a las instituciones, a las empresas y a la sociedad civil a gestionar de forma responsable esta relación, no a través de prohibiciones, sino orientando el uso de la tecnología. "Solo un enfoque colectivo y atento a la salud mental puede garantizar que la IA se convierta verdaderamente en una herramienta pensada para los chicos", concluyó. (ANSA).