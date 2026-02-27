Tecno: Italia avala un proyecto europeo de inteligencia artificial

El anuncio fue realizado en Roma por la ministra de Universidad e Investigación, Anna Maria Bernini, durante un encuentro en la Accademia dei Lincei, institución que desde hace tiempo impulsa la propuesta presentada por el premio Nobel de Física Giorgio Parisi para establecer un centro público capaz de equilibrar la competencia con Estados Unidos y China en el desarrollo de la IA.

El primer avance concreto anunciado por el gobierno italiano es el apoyo al proyecto AI Frontiers, promovido inicialmente por Francia y Alemania, aunque Roma considera que la iniciativa deberá ampliarse a un mayor número de países europeos.

"Deseo expresar mi pleno apoyo a esta iniciativa, que considero visionaria, oportuna y necesaria para garantizar el futuro tecnológico de nuestro continente", afirmó Bernini, quien indicó haber enviado cartas a la ministra alemana de Educación e Investigación, Dorothee Bär, y al ministro francés de Educación Superior, Investigación y Espacio, Philippe Baptiste, para formalizar el compromiso italiano con el proyecto.

La ministra también comunicó la posición italiana a la comisaria europea para Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, y al viceministro de Investigación e Innovación de Chipre, Nikodemos Damianou, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

En las comunicaciones oficiales se subraya la necesidad de crear una red de centros europeos de investigación en inteligencia artificial y se manifiesta el "fuerte interés" de Italia en participar como socio fundador de la iniciativa, además de trabajar en posibles conclusiones del Consejo de la UE que definan un mandato político claro y un compromiso a largo plazo.

El Nobel Giorgio Parisi agradeció la respuesta del gobierno a la comunidad científica y sostuvo que "un centro público de investigación capaz de afrontar estos desafíos es fundamental", destacando la importancia de reforzar la investigación abierta y no restringida como vía para avanzar rápidamente sin generar monopolios tecnológicos.

El presidente de la Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli, advirtió que si Europa no logra desarrollar un programa propio compatible con el avance de potencias tecnológicas y grandes iniciativas privadas, el continente corre el riesgo de quedar marginado en la nueva economía digital.

En la misma línea, el vicepresidente de la institución, Carlo Doglioni, señaló que Europa invierte considerablemente menos que Estados Unidos y China y enfrenta además un mercado fragmentado, factores que incrementan el riesgo de pérdida de competitividad.

La iniciativa apunta a dotar a Europa de herramientas para afrontar lo que varios científicos describen como una auténtica revolución industrial. El físico Pierluigi Contucci, uno de los promotores del proyecto, comparó el desafío actual con el contexto que, tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a la creación del CERN.

Al igual que ese laboratorio, un futuro centro europeo de inteligencia artificial podría atraer investigadores de todo el mundo y consolidar una infraestructura científica común capaz de reforzar la autonomía tecnológica europea, señalaron el informático Stefano Leonardi y el físico francés Marc Mézard.

