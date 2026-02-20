Tecno: Italia, cuarta en el mundo por sus supercomputadoras

Al respecto, el presidente del Centro Nacional de Investigación de HPC, Big Data y Computación Cuántica (ICSC), Antonio Zoccoli, describió hoy los próximos retos del sector.

"Este año, continuaremos el proceso iniciado por el ICSC con fondos del Consejo Nacional de Investigación (NRRP), y tenemos una serie de eventos e iniciativas importantes", declaró Zoccoli a ANSA.

El experto presentó los próximos pasos, como inauguración, durante el primer semestre, de los dos ordenadores cuánticos adquiridos con fondos del NRRP, construidos por IQM y Pasqal, en el Dama Tecnopolo de Bolonia.

"También en la primera parte del año se completará la actualización de Lisa de Leonardo, mientras que a finales de año, o principios del próximo, se completará la instalación de AIFactory, uno de los dos superordenadores financiados por la Unión Europea con 430 millones de euros que estamos construyendo en Italia", precisó.

Se trata de proyectos que refuerzan un proceso iniciado hace varios años, y que convirtieron a Italia en uno de los principales centros de datos del mundo, el cuarto en potencia de procesamiento, gracias a una importante infraestructura, empezando por la supercomputadora Leonardo y una red de otros centros y centros de datos, como Megaride en Nápoles, que seguirá creciendo.

"Pero miramos más allá", prosiguió Zoccoli, en referencia a la necesidad de gestión y seguridad de datos.

De hecho, Europa aspira a construir cinco grandes centros de datos, conocidos como gigafactorías.

La convocatoria para su desarrollo se abrirá próximamente, e Italia planea responder con el objetivo de construir uno, aprovechando especialmente la financiación privada.

Sin embargo, la supercomputación es un sector en rápida evolución, y la innovación, incluso a través de las tecnologías cuánticas, es esencial.

"Estamos trabajando en ordenadores cuánticos con cuatro laboratorios en Nápoles, Roma, Florencia y Padua, donde desarrollamos cúbits con diferentes tecnologías porque queremos poder utilizar y desarrollar esta tecnología como nación".

Para Zoccoli, "el sueño es implementar esta tecnología cuántica en ordenadores tradicionales", máquinas híbridas en las que supercomputadoras y ordenadores cuánticos comparten la carga de trabajo, aprovechando sus fortalezas específicas.

"Estamos dando los primeros pasos ahora; un ordenador híbrido no es concebible el año que viene, pero -añadió- estamos trabajando arduamente para lograr este objetivo en los próximos años".

Ese crecimiento, sin embargo, también debe considerar la sostenibilidad económica, especialmente ahora que se ha completado la financiación del NRRP.

"Por esta razón, ya lo hemos debatido con todos nuestros socios, estamos ampliando la colaboración con nuevos socios y estamos definiendo el programa para los próximos cuatro años", señaló Zoccoli.

El objetivo, también en colaboración con el Ministerio de Universidades e Investigación y el Ministerio de Empresa y Made in Italy, es desarrollar proyectos, posiblemente con la participación de colaboradores públicos e industriales, "que sirvan de ejemplo para el sistema manufacturero italiano, ayudándoles a comprender las perspectivas de este sector".

