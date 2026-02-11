Tecno: Italia, penúltima en la UE en uso de la IA en jóvenes

Grecia (83,5%), Estonia (82,8%) y la República Checa (78,5%) lideran el camino. Al final de la lista, Italia es el penúltimo, precedido por Polonia (49,3%).

Los datos revelan una brecha generacional. En la UE, el porcentaje de jóvenes que utilizan IA es casi el doble que el de la población general (63,8% frente al 32,7% en el grupo de edad de 16 a 74 años).

La Oficina Europea de Estadística destaca que las generaciones más jóvenes están integrando estas tecnologías en diversas áreas: el 39,3% de los jóvenes utiliza IA para la educación, en comparación con el 9,4% de la población total.

El uso privado fue más común entre los jóvenes (44,2%) que la media general (25,1%). Por el contrario, el uso profesional fue relativamente similar entre estos grupos de edad (15,8% versus 15,1%), ya que muchos jóvenes aún no han ingresado al mercado laboral (ANSA).