Tecno: La Agencia Espacial Europea inicia investigación sobre un ciberataque

Los rumores acerca de una posible violación comenzaron a difundirse en redes sociales después de Navidad, cuando un presunto hacker conocido como '888' afirmó en la dark web haber sustraído más de 200 gigabytes de datos, incluidos tokens de acceso, código fuente y documentos técnicos pertenecientes a socios industriales como Airbus y Thales Alenia Space, amenazando con divulgarlos.

"La ESA es consciente de un reciente problema de seguridad informática que ha afectado servidores situados fuera de la red interna de la ESA", informó la agencia espacial en un breve comunicado en sus perfiles de las redes sociales.

"Hemos iniciado un análisis forense de seguridad, actualmente en curso, e implementado medidas para proteger todos los dispositivos potencialmente afectados", resaltó la Agencia.

"Nuestro análisis hasta ahora indica que solo un número muy limitado de servidores externos podría haber sido afectado.

Estos servidores apoyan actividades no clasificadas de ingeniería colaborativa dentro de la comunidad científica. Todas las partes interesadas han sido informadas y proporcionaremos actualizaciones tan pronto como se disponga de más información".

Este episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por las amenazas cibernéticas en el sector espacial, lo que ha llevado a la ESA a lanzar iniciativas destinadas a fortalecer su resiliencia digital, como la inauguración (realizada en mayo en Alemania) de un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad para monitorear y proteger infraestructuras críticas. (ANSA).