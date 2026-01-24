Tecno: La IA de Grok generó 3.000.000 de imágenes sexualmente explícitas

De estas, 23.000 mostraban a menores. Esta estimación proviene de un análisis del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, una organización británica sin fines de lucro, que analizó una muestra de 20.000 imágenes publicadas en Grok, la inteligencia artificial detrás de la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, durante 11 días.

El 9 de enero, xAI restringió la posibilidad de "desnudar" a personas en fotos reales con Grok a los usuarios de X con un plan de suscripción. Cinco días después, el 14 de enero, el límite se extendió a todos tras las protestas de gobiernos e instituciones de todo el mundo.

Los investigadores de la organización sin fines de lucro extrapolaron una estimación más amplia, basándose en los 4,6 millones de imágenes generadas por IA durante el mismo período.

"Esto equivale a 190 imágenes por minuto", explica la organización en un comunicado, "una cada 41 segundos si solo consideramos a los niños". La investigación define las imágenes "sexualmente explícitas" como aquellas con "representaciones fotorrealistas de una persona en posiciones, ángulos o situaciones sexuales; en ropa interior, traje de baño o ropa reveladora, sin el debido consentimiento".

Los hallazgos solo incluyen contenido generado a partir de fotos reales, no de texto. Por lo tanto, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital estima que la cifra podría ser mayor.

"Durante el período de 11 días", explica la organización, "Grok generó aproximadamente 9.900 imágenes sexualizadas que representan a niños en formato de caricatura", como parte de la estimación de 23.000. (ANSA).