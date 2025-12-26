Tecno: La IA de WhatsApp bajo la lupa, "Meta se abre a la competencia"

Por Chiara Munaf• ( (ANSA) - ROMA 26 DIC - El asistente virtual integrado en la aplicación de mensajería WhatsApp ha sido objeto de escrutinio por parte de la Autoridad Antimonopolio. La Autoridad de Competencia Italiana (AGCM) ha ordenado a Meta, el grupo que también controla Facebook e Instagram, suspender las cláusulas contractuales que excluyen de la plataforma a los chatbots de inteligencia artificial de la competencia.

Meta ha calificado la medida de infundada y ha anunciado que apelará. MetaAI se integró en WhatsApp en marzo de 2025.

Desde entonces, al abrir la aplicación, aparece el mensaje "Pregunta a Meta AI" y un círculo azul en la pantalla de inicio permite a los usuarios interactuar con el asistente virtual.

En julio, la Autoridad Antimonopolio abrió una investigación por presunto abuso de posición dominante. La investigación se amplió posteriormente a la luz de las nuevas condiciones contractuales que, a partir de enero de 2026, "excluyen completamente a los competidores de Meta AI de la plataforma WhatsApp", enfatizó la autoridad.

El grupo, con ingresos de 152.000 millones de euros, rechazó la acusación por considerarla "infundada".

"La aparición de chatbots de inteligencia artificial en nuestras API empresariales (un servicio para empresas) ha ejercido presión sobre nuestros sistemas, que no fueron diseñados para soportar este tipo de uso", explicó un portavoz de la compañía a ANSA.

"La Autoridad italiana", explicó, "parte de la premisa de que WhatsApp es, en cierto modo, una tienda de aplicaciones de facto. Los canales de acceso al mercado para las empresas de IA son las tiendas de aplicaciones, sus sitios web y las colaboraciones con el sector, no la plataforma WhatsApp Business".

La medida fue bien recibida por Codacons -la asociación que protege a los consumidores-, que había presentado una denuncia. Según la entidad, el incidente afecta a 37 millones de usuarios italianos de la aplicación de mensajería y también plantea problemas de privacidad.

En su fallo, la autoridad cita las intervenciones de startups de inteligencia artificial en la audiencia, empezando por OpenAi, creadora de ChatCgp. OpenAi calificó a WhatsApp como "un canal clave para llegar a los usuarios de servicios de IA", señalando que ChatCgp cuenta con decenas de millones de usuarios en la plataforma.

El chatbot Luzia (propiedad de Elcano) también informó que un intento de migrar usuarios de WhatsApp a su propia aplicación en 2024 resultó en una caída del 50-60% en el promedio de usuarios mensuales. (ANSA).