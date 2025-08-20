Tecno: La IA se abre camino en las aulas de todo EEUU

Algunos distritos escolares se centran en evitar que los estudiantes utilicen la IA para hacer el trabajo escolar por ellos, mientras que otros se inclinan por la IA como una forma de preparar a los estudiantes para una fuerza laboral cambiante e incierta.

Pero la pregunta que todos se hacen en la comunidad educativa es cómo integrar la IA sin comprometer el aprendizaje o la confianza.

En abril, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear nuevas oportunidades educativas y de desarrollo de la fuerza laboral para los jóvenes de Estados Unidos.

A través de esa orden, estableció el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Educación de Inteligencia Artificial, responsable de implementar y promover "la integración adecuada de la IA en la educación, proporcionando capacitación integral en IA para los educadores y fomentando la exposición temprana a los conceptos y la tecnología de la IA para desarrollar una fuerza laboral lista para la IA y la próxima generación de innovadores estadounidenses de IA", según una hoja informativa de la Casa Blanca.

El Departamento de Educación confirmó en una carta que los fondos federales de educación se pueden utilizar para apoyar las iniciativas de IA, incluido el desarrollo o la compra de herramientas de instrucción que se adaptan a los estudiantes en tiempo real, o la expansión del acceso a materiales de aprendizaje personalizados, siempre y cuando esos usos sigan las leyes y regulaciones existentes.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, también ha propuesto priorizar las subvenciones para las iniciativas centradas en la IA.

"La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación", dijo McMahon en un comunicado.

Agregó que el uso responsable requiere la participación de padres y maestros, salvaguardas éticas y un enfoque en el aprendizaje individualizado.

En el Distrito Escolar de Hancock Place en St. Louis, Missouri, que incluye a casi 1300 niños, la IA no solo está permitida, es parte de un plan formal educativo.

"Tenemos una política de IA formal y aprobada por la junta junto con un plan integral de uso de IA", dijo Michelle Dirksen, directora de tecnología del distrito, a ABC News.

El distrito ha analizado herramientas como Brisk, una extensión de Chrome y Edge que ayuda a los profesores con el plan de estudios, la retroalimentación y la diferenciación, y Snorkl, una aplicación que utiliza IA para dar a los estudiantes comentarios sobre su pensamiento, y ha nombrado a un coordinador de IA para supervisar la implementación.

Este verano, Hancock Place organizó la primera Cumbre de Educadores de IA en St. Louis, que atrae a más de 160 educadores de 16 distritos, según Dirksen.

"Ya están usando la IA de forma creativa para la retroalimentación, el apoyo de escritura, el compromiso y la diferenciación", dijo Dirksen.

“Si bien algunos todavía están construyendo confianza, estamos comprometidos a proporcionar la capacitación y los recursos que necesitan”.

Para Tom Colabufo, superintendente del Distrito Escolar de Central Square en Nueva York, que atiende a 3600 estudiantes, la IA se ha vuelto esencial para cerrar la brecha de rendimiento posterior a la pandemia.

“Desde la Covid-19, la brecha entre los estudiantes de alto rendimiento y los estudiantes con dificultades se ha ampliado más que nunca”, dijo. (ANSA).