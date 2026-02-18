Tecno: La ilusión de conocimiento de la IA, "peligro para prensa y democracia"

El foro fue organizado por la Universidad La Sapienza de Roma.

En ese marco, hubo un acalorado intercambio entre AGCOM y Google sobre la incorporación de la IA al motor de búsqueda y su impacto en el tránsito de los sitios de noticias.

"Estamos a punto de presentar un informe a la Comisión Europea sobre el Modo IA de Google. Es un claro caso de impacto en la información", anunció el presidente de la Autoridad para las garantías en la comunicación (AGCOM), Giacomo Lasorella.

"Existe el riesgo de socavar la libertad de información y el derecho de los ciudadanos a acceder a múltiples fuentes de información, tal como se consagra en el artículo 3 de la Ley Europea de Libertad de Información", añadió.

"AI Overview y AI Mode son una evolución natural del motor de búsqueda; estamos mejorando la forma anterior de investigar, no el acceso a la información. No creo que la IA impida que la gente lea periódicos; sería preocupante si así fuera", replicó Diego Ciulli, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google en Italia.

Pero la ilusión de conocimiento generada por la IA también afecta la generación de consenso público y, por ende, la democracia, como enfatizó Anna Ascani, del Partido Democrático y vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

"Hay una falta de regulación", señaló.

"Los responsables políticos deben comprender que existe un problema y que necesitamos salvaguardas para garantizar que se forme un consenso adecuado".

Asimismo, el debate sobre la IA también se extiende a la regulación de las plataformas digitales, con Europa a la cabeza.

Según Flavio Arzarello, gerente de Políticas Públicas, Política Económica y Regulatoria de Meta Italia, la percepción es que, en los últimos cinco años en Europa, el miedo y la desconfianza prevalecieron sobre la visión y los enfoques de la inteligencia artificial, junto con una tendencia hacia una protección excesiva.

"No se debe desmantelar la regulación -dijo-, pero sí debemos considerar cómo hacerla más compatible con la innovación. Un primer paso es el 'Ómnibus Digital'", una propuesta de Bruselas para simplificar el marco regulatorio digital.

"Esta es una oportunidad", explicó el representante de Meta, "para repensar también la Ley de IA y regular los casos de uso en lugar de la tecnología en sí".

Estos momentos de debate son "un círculo virtuoso entre el mundo de la investigación y el mundo exterior, las instituciones y las plataformas digitales", observó, en tanto, Walter Quattrociocchi, director del Centro de Ciencia de Datos y Complejidad para la Sociedad de la Universidad La Sapienza de Roma.

A él se le atribuye haber puesto el tema de la epistemología en primer plano y espera que se convierta en la "palabra del año de Treccani".

La investigación de su equipo se presentó en la conferencia: un estudio a fondo de temas de actualidad como las ideologías y la polarización, las redes sociales y la salud mental, y la publicidad política en redes sociales, por nombrar solo algunos.

"La epistemología es un problema más complejo que la circulación de noticias falsas en las redes sociales", enfatizó Quattrociocchi, instando a desconfiar de quienes brindan información sobre IA "sin conocimiento real, sino solo con "me gusta" y fama momentánea". (ANSA).