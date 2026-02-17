Tecno: La India se presenta como un líder global de la IA

Este megaevento internacional de cinco días, el mayor jamás celebrado sobre IA, destaca el gobierno indio es un escaparate de la ambición del país de mostrar su liderazgo en el sector al mundo, y en particular al hemisferio sur.

Con 300.000 visitantes acreditados, 30 jefes de Estado internacionales, incluidos los presidentes de Francia y Brasil, y varios miles de ponentes, el evento es una nueva estrategia publicitaria del primer ministro Modi, quien lo apoyó firmemente.

El lunes, durante su inauguración, Modi invitó a los centros de Big Data de todo el mundo a trasladarse a la India "porque el futuro de la IA ya está aquí". En consonancia con sus opiniones, el ministro de Tecnología de la Información, Ashwini Vaishwnaw, quien supervisó la organización, enfatizó que la Cumbre no busca acuerdos políticos internacionales, sino importantes anuncios de inversión industrial, como el anunciado hoy por el Grupo Adani, que invertirá US$100.000 millones.

También aspira a ser la mayor plataforma para debatir cómo convertir la IA en la herramienta para un futuro sostenible y centrado en el ser humano, en consonancia con las directrices de innovación, colaboración, rendición de cuentas y transparencia algorítmica.

Además estarán presentes empresas internacionales líderes en IA: Nvidia, Dell, Microsoft, Deloitte, Infosys, Adobe, Meta, Cognizant, Zoom, Accenture y Ericsson.

La feria está dirigida a un público muy joven, la "Generación Z" de la India, hipertecnológica, para quienes, como demuestra el Pabellón Institucional del Gobierno Indio, el futuro ya está aquí. India presentó aquí algunas de sus principales aplicaciones de IA, transformando la forma en que las instituciones, las personas y las comunidades interactúan.

Estas incluyen aplicaciones que utilizan IA para facilitar el acceso a la burocracia, modelos lingüísticos que eliminan las barreras entre las decenas de idiomas del subcontinente, la aplicación de monitoreo de la producción de leche de Amul, la cooperativa lechera más grande del país, y "Gyanbharatam", que transforma manuscritos antiguos en textos digitales.

Además hay aplicaciones para gestionar la vigilancia mediante drones y aplicaciones sanitarias como "Remidio", unos binoculares portátiles que examinan la córnea y detectan cataratas y glaucoma en tan solo unos segundos; una herramienta crucial para India, el país con el mayor número de personas con discapacidad visual del mundo. (ANSA).