Tecno: la primera computadora programable de la historia se instaló hace 80 años

Otras computadoras anteriores poseían algunas de estas características, pero el ENIAC fue la primera en tenerlas todas.

Fue diseñada, en más de 7.200 horas de trabajo, por dos estadounidenses, J. Presper Eckert y John Mauchly, pero su programación fue confiada a seis mujeres, seleccionadas entre aproximadamente 200 solicitantes y apodadas las "ENIAC Girls": Fran Bilas, Jean Jennings, Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty Snyder y Marlyn Wescoff.

Junto con Ada Lovelace, estas mujeres fueron las primeras programadoras de computadoras de la historia, pero su papel nunca fue reconocido oficialmente.

El ENIAC ocupaba una superficie de 180 metros cuadrados, pesaba aproximadamente 30 toneladas y absorbía suficiente energía como para provocar un apagón en el oeste de Filadelfia al entrar en funcionamiento. Su construcción costó casi US$487.000, ocho veces más de lo estimado inicialmente, y se utilizaron 18.000 válvulas de vacío, componentes que posteriormente fueron reemplazados por transistores, inventados tan solo un año después.

El ordenador generaba un calor enorme, que inicialmente quemaba las válvulas de vacío a un ritmo de una cada dos minutos. Se estima que durante su funcionamiento, hasta el 2 de octubre de 1955, fue necesario reemplazar aproximadamente 19.000 válvulas de vacío.

El ENIAC se diseñó originalmente con fines militares: la idea era contar con una máquina capaz de resolver problemas de cálculo balístico para el lanzamiento de proyectiles de artillería.

Pero sus habilidades también se utilizaron para desarrollar la bomba de hidrógeno, para clasificar datos obtenidos de los censos de población y para obtener el primer pronóstico meteorológico generado por computadora. (ANSA).