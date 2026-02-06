Tecno: la UE dice que "TikTok viola las reglas digitales y su diseño es adictivo"

Según las autoridades de la UE, funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones push violan la Ley de Servicios Digitales, ya que inducen al uso compulsivo de la aplicación al poner a los usuarios, especialmente a los jóvenes y a las personas vulnerables, en una especie de "piloto automático" cognitivo. Si se confirman las acusaciones, la plataforma de redes sociales de ByteDance se arriesga a multas severas de hasta el 6% de sus ingresos anuales.

"La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de niños y adolescentes", advirtió la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

TikTok respondió con dureza, afirmando que las investigaciones presentan a la plataforma "de una manera completamente falsa y sin fundamento".

El gigante de ByteDance ha prometido que tomará "las medidas necesarias para refutar estas conclusiones por todos los medios disponibles". Bruselas criticó a TikTok por ignorar indicadores clave del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los jóvenes pasan en la red social por la noche, y consideró ineficaces los sistemas de protección actuales: desde los controles parentales, considerados demasiado engorrosos, hasta los temporizadores de uso de la aplicación que pueden ignorarse con un clic.

La petición de la UE es clara: se necesita una intervención urgente en el diseño básico del servicio, como las pausas de tiempo de pantalla y la desactivación de las principales funciones que crean. Según explicó el portavoz de la Comisión, Thomas Reigner, los datos muestran que TikTok es, con diferencia, la plataforma más utilizada después de la medianoche entre los jóvenes de 13 a 18 años, con un 7% de los jóvenes de 12 a 15 años que pasan de cuatro a cinco horas al día en la plataforma.

El caso de TikTok no es aislado: se está llevando a cabo un procedimiento similar contra Meta para determinar si los algoritmos de Instagram y Facebook alimentan un efecto de "madriguera de conejo", por el cual los usuarios, impulsados ;;por algoritmos, terminan sumergidos en un mundo de contenido a veces extremo, perdiendo la noción del tiempo.

Este nuevo capítulo responde a la creciente presión de los Estados miembros, que actúan de forma desorganizada para proteger la seguridad de los jóvenes.

El último caso es el de Madrid, que anunció recientemente medidas drásticas contra las redes sociales para los menores de 16 años. "Menos mal que Europa defiende nuestros derechos, incluidos los digitales", elogió Nicola Zingaretti, jefa de la delegación del Partido Demócrata en el Parlamento Europeo.

La Comisión también está trabajando en la Ley de Equidad Digital, prevista para finales de año, que prohibirá definitivamente los llamados "patrones oscuros" o "dark patterns", que son interfaces de usuario engañosas en redes sociales, webs y apps, diseñadas para manipular decisiones, maximizar el tiempo en pantalla o forzar compras y cesión de datos personales. Ejemplos incluyen suscripciones imposibles de cancelar (Roach Motel), cargos ocultos, urgencia falsa y configuración de privacidad confusa para recopilar más información.

Sin embargo, esta iniciativa debe superar el muro de presión erigido por las grandes tecnológicas: según el informe "Adictos al algoritmo" del Observatorio Europeo de las Empresas, gigantes como Meta, Google y TikTok han gastado la cifra récord de 151 millones de euros al año intentando suavizar la normativa europea. (ANSA).