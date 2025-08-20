Tecno: Meta censura al escultor italiano Jago

Esta vez quien pagará el precio será el italiano Jago, el escultor de renombre internacional con millones de seguidores en las redes sociales.

De hecho, el artista recibió una advertencia de la empresa de Mark Zuckerberg acerca de la presencia de desnudos en fotos y vídeos de su última obra, El David, inspirada en la icónica escultura de Miguel Ángel. Sin embargo, los pechos al descubierto no le sentaron bien al algoritmo de Meta, que decidió limitar la distribución no solo del contenido de Jago, sino también de la propia cuenta, que actualmente no es visible para quienes no son seguidores del artista.

"La censura en la era de las redes sociales. Esta será la décima vez que algo así ocurre -explica el artista de Ciociaria a Ansa-. Sin embargo, las directrices son claras y permiten la publicación de desnudos artísticos. Es algo que simplemente no puedo comprender, sobre todo teniendo en cuenta que la decisión final recae en un ser humano, no en una Inteligencia Artificial, que simplemente marca el contenido potencialmente explícito.

Hemos escrito a la empresa varias veces, pero nunca hemos recibido respuesta". (Ansa).