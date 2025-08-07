LA NACION

Tecno: Pacto ASI-SpaceX por ensayos italianos en Marte

<p>Se consolida el rol de nuestro país, dijo el ministro Adolfo Urso.</p>

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tecno: Pacto ASI-SpaceX por ensayos italianos en Marte
Tecno: Pacto ASI-SpaceX por ensayos italianos en Marte

Teodoro Valente, presidente de ASI, anunció la noticia. La carga útil incluirá, entre otras cosas, un experimento de crecimiento de plantas, una estación de monitoreo meteorológico y un sensor de radiación. El objetivo es recopilar datos científicos durante la fase de vuelo interplanetario de aproximadamente seis meses que Starship realizará de la Tierra a Marte y luego a la superficie marciana.

"El Made in Italy en Marte", comentó Adolfo Urso, ministro de Empresas y Made in Italy y responsable de Políticas Espaciales y Aeroespaciales en un comunicado: "Este resultado confirma una vez más nuestra estrategia de fortalecer la industria nacional, promover el talento italiano y consolidar la presencia de nuestro país en los principales programas de exploración espacial".

El presidente de la Agencia Espacial Italiana también afirma que "Italia va a Marte", y destaca que el país "sigue estando a la vanguardia de la tecnología espacial, acercando cada vez más la exploración humana de la Luna, Marte y más allá".

Resta aún saber el cronograma de la implementación del acuerdo dado el reciente fracaso del noveno vuelo de prueba de Starship, ocurrido a finales de mayo debido a una falla en los motores del cohete Super Heavy y una fuga de combustible de la cápsula Starship.

Pocas horas después del incidente, Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, observó una "mejora" en comparación con el vuelo anterior y anunció lanzamientos cada vez más frecuentes, con el objetivo de cumplir la promesa de lanzar oficialmente a Marte para finales de 2026. En los días siguientes, Musk renunció al Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE) y la ruptura con Trump, tras lo cual los contratos gubernamentales de SpaceX fueron cuestionados. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    1

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

  2. La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una separación inesperada
    2

    La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una familia de cinco y una separación inesperada

  3. El espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
    3

    Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

  4. Ordenan un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su visita a Milei
    4

    El caso $LIBRA: el fiscal ordenó un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su encuentro con Milei

Cargando banners ...