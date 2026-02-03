Tecno: Paraguay y Emiratos Arabes refuerzan cooperación en digitalización

Un comunicado del gobierno de Asunción indicó que el pacto se firmó en el marco de la participación del presidente Santiago Peña (foto) en la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubai y que "representa un paso estratégico para impulsar los procesos de digitalización, innovación y transformación del país, tomando como referencia las mejores prácticas implementadas por los Emiratos Arabes Unidos".

En el marco de la cumbre, Peña también se encontró con el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum (foto), presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubai y de Emirates Airlines, para "explorar oportunidades de cooperación en conectividad aérea, logística y transporte internacional". (ANSA).