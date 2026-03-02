Tecno: Primer teléfono robot, Robot Phone, IA se integra en celulares

El Honor Robot Phone es un dispositivo con partes monitorizadas capaces de moverse de forma autónoma en función de lo que la IA detecte y decida.

De esta forma, la cámara del teléfono, con brazo robótico, puede estabilizar la imagen con gran precisión -sin depender del pulso del usuario- y seguir a un sujeto en movimiento y mantenerlo siempre perfectamente encuadrado, pudiendo dejar el celular en un trípode para grabar.

Además, el celular "incorpora una cámara retráctil que sale de la parte trasera con IA que nos va a servir para funciones del día a día", cuenta a ANSA un portavoz de Honor en el stand de la empresa en el MWC.

"Le puedes preguntar qué ropa ponerte y él te hace un escaneo y te hace recomendaciones, o por ejemplo a una persona ciega le puede decir si se ha manchado la chaqueta o ayudarle a cruzar la calle cuando el semáforo esté verde", explica.

Este MWC pone de manifiesto que la IA ha pasado a integrarse directamente en los dispositivos, como también ocurre en la nueva serie Galaxy S26 de Samsung, en el que la IA es proactiva y permite anticipar necesidades.

Los celulares desplegables siguen avanzando y Samsung presenta el modelo Galaxy Z TriFold, con tres pantallas, que casi alcanza el tamaño de una tableta.

En el MWC, la feria más importante de telefonía móvil del mundo que se inauguró hoy con el lema "La era de la inteligencia", se ven robots humanoides preparando comida, bailando y hasta boxeando.

"Hasta ahora a los robots se les manejaban, ahora pueden hacer cosas por sí mismos, son autónomos, son robots inteligentes que aprenden. Hasta ahora habían aprendido de Internet, y ahora aprenden de nuestros trabajos, en la agricultura o en las fábricas", explica a ANSA Javier Sirvent, de RH Bots, versión española de la china Agibot.

Define su empresa como de "gestión de recursos humanos de los robots para trabajos que no quiere hacer nadie. Cuando se necesita limpiar un almacén, yo te lo limpio con IA. Hasta ahora no había compañías de inteligencia robótica que fueran de código abierto y que tu pudieras programar. Ahora se pueden programar y esos datos se pueden conectar con los datos que han aprendido".

Además, a nivel de seguridad, "se está empezando a conectar los robots a nuestras bases de datos, son nuestros, y no como antes que había datos sensibles dando vueltas por ahí".

Después de que el robot humanoide AgiBot A2 caminó en Shangai durante tres días 106 kilómetros, batiendo el récord Guiness, ahora en abril Sirvent acompañará a otro a hacer un tramo del Camino de Santiago en España, adelanta.

En el stand de China Mobile cuatro robots humanoides están haciendo empanadillas y té bajo la supervisión de uno de ellos y vislumbran en un futuro cocinas con solo una persona supervisando a las máquinas que preparan la comida.

Viendo el stand de iFlytek, empresa también china, lo que uno se imagina es el final de los intérpretes de idiomas.

En unas gafas inteligentes se puede leer y escuchar traducido de forma simultánea lo que otra persona habla, al igual que junto a los micrófonos de mesa aparece en una pantalla el texto ya traducido del interlocutor.

El MWC, que se celebra hasta el jueves, se vio afectado por las restricciones del espacio aéreo por la situación en Oriente Medio al impedir a miles de congresistas, según la prensa local, llegar a Barcelona. (ANSA).