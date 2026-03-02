Tecno: Primera comunicación láser ultrarrápida entre un avión y un satélite

La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció el experimento, que se llevó a cabo en Nimes (Francia), con Airbus Defence and Space, la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO) y Tesat como subcontratistas. Este es el primer paso hacia futuras conexiones de alta velocidad desde el espacio para aviones y barcos.

Las comunicaciones láser ofrecen una alternativa eficiente en un momento en que el espacio está cada vez más saturado y las frecuencias de radio son cada vez más escasas, señala la ESA.

Además, "dado que los rayos láser tienen una dispersión significativamente menor que las ondas de radio, pueden permitir conexiones más seguras y potentes".

La aeronave estaba equipada con una terminal llamada ultraAir, desarrollada por el programa de comunicaciones cuánticas de la ESA, ScyLight, que permaneció conectada al satélite Alphasat TDP-1 a una altitud de 36.000 kilómetros.

"Lograr esta precisión con una aeronave que se desplaza rápidamente entre nubes y en condiciones atmosféricas variables supone un reto considerable. Sin embargo", señala la ESA, "el sistema proporcionó una conectividad fiable durante toda la prueba".

Esto augura un futuro en el que los pasajeros aéreos podrán disfrutar de acceso a internet fiable y de alta velocidad durante su vuelo, al igual que quienes viajen en barco o vehículo que atraviesen regiones remotas.

"Este resultado demuestra cómo las comunicaciones ópticas pueden transformar la conectividad segura de nuestros Estados miembros", observa Laurent Jaffart, director de la Dirección de Resiliencia, Navegación y Conectividad de la ESA. "Estamos trabajando", añade, "para resolver los retos técnicos que plantea el establecimiento de comunicaciones láser rápidas, capaces de evadir interferencias y ser detectadas en condiciones difíciles". (ANSA).