Tecno: Rusia bloquea WhatsApp, "no respeta las leyes"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció lo que describió como la "absoluta falta de voluntad para cumplir con las leyes rusas" por parte de WhatsApp, que afirma tener alrededor de 100 millones de usuarios en Rusia

Simultáneamente, el martes, al anunciar nuevas restricciones al uso de Telegram, el organismo de control de las comunicaciones del país, Roskomnadzor, declaró que la aplicación "no protege los datos personales" y que "no existen medidas reales para combatir el fraude y el uso del servicio de mensajería con fines delictivos y terroristas"

Los administradores de las dos aplicaciones atacadas tienen interpretaciones opuestas de la medida gubernamental. En ambas, el gobierno busca incentivar a los ciudadanos rusos a usar Max, una aplicación "controlada por el Estado, creada para la vigilancia y la censura política", expresó Pavel Durov, fundador de Telegram. Añadió que "limitar la libertad de los ciudadanos nunca es la decisión correcta". "Intentar privar a más de 100 millones de usuarios de comunicaciones privadas y seguras es un retroceso que solo puede reducir la seguridad de la población en Rusia", comentó, por su parte, WhatsApp

Las medidas contra WhatsApp y Telegram —cuyas llamadas telefónicas están prohibidas desde el verano pasado— se suman a una serie de medidas adoptadas en los últimos años para prohibir el uso de redes sociales y plataformas extranjeras. Entre ellas se encuentran Facebook e Instagram —que, al igual que WhatsApp, pertenecen al grupo Meta, considerado "extremista" según la legislación rusa— y YouTube

Sin embargo, muchos rusos siguen accediendo a estas plataformas mediante VPN para eludir los bloqueos. Entre estos usuarios se incluyen figuras destacadas del sistema, como el expresidente Dmitri Medvédev y Kirill Dmítriev, asesor presidencial para inversiones extranjeras y negociador con EE. UU., que publican mensajes en X, otra plataforma prohibida

Casi todos los ministerios, el Banco Central y los gobernadores regionales se comunican a través de sus propios canales de Telegram, al igual que los blogueros militares más conocidos de Rusia, algunos de los cuales tienen estrechos vínculos con el Ministerio de Defensa

Y algunos de estos últimos expresaron su desacuerdo con las restricciones al uso de la plataforma. Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania y sometida a bombardeos diarios por las Fuerzas Armadas de Kiev, expresó su preocupación de que las restricciones a Telegram pudieran dejar a la población sin la información y las advertencias necesarias, que actualmente se difunden a través de esta plataforma. (ANSA)