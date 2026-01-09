Tecno: senadores demócratas piden retirar X y Grok de las tiendas de apps

La solicitud fue formulada en una carta abierta dirigida a los directores ejecutivos Tim Cook y Sundar Pichai, firmada por los senadores Ron Wyden, Ed Markey y Ben Ray Luján. En la misiva, los legisladores reclamaron que ambas compañías "hagan cumplir" sus términos de servicio, que aparentemente prohíben este tipo de contenidos.

Horas después de la difusión de la carta, X introdujo cambios en el funcionamiento de Grok dentro de la red social, restringiendo la generación de imágenes a los usuarios de pago y limitando, aparentemente, el tipo de imágenes que el sistema puede crear. Sin embargo, los senadores advirtieron que esas modificaciones no resuelven el problema de fondo.

Según los legisladores, el bot de respuesta de Grok en X generó esta semana miles de imágenes sexualizadas por hora, en su mayoría de mujeres y, en algunos casos, de menores. Aunque la función fue limitada en la red social, Grok sigue siendo capaz de producir deepfakes sexuales a través de su aplicación independiente y su sitio web.

En un comunicado difundido el viernes, Wyden afirmó que los cambios introducidos por X "solo hacen que algunos usuarios tengan que pagar por el privilegio de producir imágenes horribles", mientras que Elon Musk, propietario de X y fundador de xAI, "sigue beneficiándose del abuso de mujeres y niños".

Los senadores señalaron que los términos de servicio tanto de la App Store de Apple como de Google Play prohíben aplicaciones que permitan la creación de imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento. "Apple y Google deben retirar estas aplicaciones de sus tiendas hasta que se corrijan las violaciones de las políticas", escribieron.

Durante más de una semana, usuarios de X utilizaron el chatbot oficial de Grok para generar imágenes sexualizadas de personas reales sin su consentimiento, modificando fotografías para mostrar a las víctimas con ropa reveladora o en situaciones de abuso, humillación o violencia, según denunciaron los legisladores.

"Cerrar los ojos ante el comportamiento flagrante de X socavaría la credibilidad de sus prácticas de moderación", advirtieron, y agregaron que la inacción pondría en cuestión los argumentos de ambas empresas de que sus tiendas ofrecen una experiencia más segura para los usuarios. (ANSA).