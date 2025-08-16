Tecno: Supercomputadora Nvidia para IA en Río

El anuncio se realizó durante la Semana de la Innovación de Río, evento donde el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, presentó iniciativas clave para consolidar la ciudad como el principal centro de IA en Latinoamérica y uno de los más importantes a nivel mundial.

En el mismo contexto, Elea Data Centers ha firmado una alianza con el Ayuntamiento de Río y Oracle para promover Rio AI City.

El acuerdo supone un paso más en la transformación del barrio de Barra da Tijuca, en el centro de datos más grande de Latinoamérica y uno de los diez más grandes del mundo.

El desarrollo planificado de Rio AI City, diseñado por Elea, tendrá una capacidad inicial de 1,5 GW para 2027 y podría alcanzar los 3,2 GW para 2032, con un suministro de energía limpia e infraestructura de una escala sin precedentes en Brasil.

“Estamos creando las condiciones adecuadas con los recursos existentes de la ciudad —energía limpia, producción de conocimiento y conectividad a través de cables submarinos— para que Río se consolide como la capital de la IA en Latinoamérica”, declaró el alcalde de Río, Eduardo Paes.

“Con esta alianza, damos un paso decisivo hacia el logro de nuestro objetivo. Rio AI City es un proyecto que nace con una infraestructura sólida, energía limpia y alta conectividad, listo para atraer talento y empresas que marcarán la próxima era digital. Brasil, y Río de Janeiro en particular, ahora tiene la oportunidad de estar en el centro de esta transformación global”, afirmó el italiano Alessandro Lombardi, presidente y fundador de Elea.

“Con Rio AI City, reforzamos el compromiso de Oracle de brindar a Brasil y Latinoamérica tecnología de vanguardia en inteligencia artificial e infraestructura de centros de datos.

Queremos ayudar a las empresas e instituciones a innovar más rápido, con soluciones seguras, escalables y sostenibles”, enfatizó Alexandre Maioral, presidente de la multinacional tecnológica estadounidense Oracle en Brasil. (ANSA).