Tecno: TikTok en problemas en EE. UU., fallas técnicas y 150% más desinstalaciones

En paralelo, analistas de Sensor Tower registraron un aumento del 150% en las desinstalaciones de la aplicación por parte de usuarios estadounidenses. De acuerdo con los investigadores, citados por CNBC, el fenómeno estaría vinculado tanto a las dificultades técnicas recientes como a la constitución de una nueva entidad estadounidense de TikTok, encabezada por Adam Presser, ex director de operaciones de la compañía

Un análisis de la firma Appfigures mostró además que, en el mismo período, aumentaron de forma significativa las descargas de UpScrolled, un competidor independiente de TikTok. La aplicación escaló posiciones en las tiendas digitales de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, al pasar de apenas unos cientos a más de 41.000 descargas en pocos días. Desarrollada por el australiano Issam Hijazi, UpScrolled recuerda en su diseño a las primeras versiones de Instagram

"Con demasiada frecuencia, los usuarios no saben si su voz será escuchada o suprimida silenciosamente", señala UpScrolled en su sitio web. "UpScrolled cambia esto, asegurando que cada publicación tenga una oportunidad justa de ser vista, creando un entorno auténtico y equitativo"

Las dificultades actuales de TikTok se producen en un contexto de alta sensibilidad política y regulatoria en Estados Unidos, donde la plataforma ha estado bajo escrutinio durante años por preocupaciones de seguridad nacional, el manejo de datos de los usuarios y sus vínculos con China. Washington ha impulsado en distintas ocasiones iniciativas para restringir o incluso prohibir la aplicación, lo que obligó a la empresa a replantear su estructura operativa en el país

En ese marco, la creación de una empresa conjunta dedicada exclusivamente al mercado estadounidense busca responder a las exigencias de las autoridades y garantizar mayor control local sobre los datos y la infraestructura tecnológica. Sin embargo, analistas señalan que este proceso de reorganización podría estar generando tensiones técnicas y operativas que afectan la experiencia de los usuarios

No es la primera vez que episodios vinculados a TikTok impulsan el crecimiento de plataformas alternativas. A comienzos de 2025, la aplicación china RedNote ganó popularidad en Estados Unidos ante la posibilidad de un bloqueo de TikTok, reflejando la volatilidad del ecosistema de redes sociales y la rapidez con la que los usuarios migran frente a cambios regulatorios o técnicos. (ANSA)