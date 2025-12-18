Tecno: Trump Media se fusiona con una empresa de energía de fusión

Tras conocerse la noticia, las acciones de Trump Media subieron un 23% en las operaciones previas a la apertura del mercado, reflejando el fuerte interés de los inversores. Al mismo tiempo, la operación reavivó el debate sobre potenciales conflictos de interés, dado que el desarrollo de la IA figura entre las prioridades estratégicas de la actual administración.

De acuerdo con los términos del acuerdo, Trump Media y TAE Technologies compartirán de manera aproximadamente equitativa la propiedad de la nueva empresa resultante. La transacción, cuyo cierre está previsto para mediados de 2026, valora cada acción de TAE en US$53,89.

Ambas compañías señalaron que la fusión combina el acceso a capital significativo de Trump Media con la tecnología de fusión avanzada desarrollada por TAE, con el objetivo de suministrar energía a gran escala para aplicaciones de inteligencia artificial.

Como primer paso, la nueva empresa comenzará el próximo año la construcción de una central eléctrica de fusión de 50 megavatios a escala industrial. A más largo plazo, el plan contempla el desarrollo de otras plantas capaces de generar entre 350 y 500 megavatios cada una.

El director ejecutivo de Trump Media, Devin Nunes, afirmó que la operación permitirá a la compañía dar "un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará el dominio energético global de Estados Unidos durante generaciones".

Fundada en 1998, TAE Technologies es una de las empresas privadas más antiguas del mundo dedicadas a la investigación en fusión nuclear, una tecnología que busca replicar el proceso energético del Sol para generar electricidad prácticamente ilimitada y con bajas emisiones. Con sede en el sur de California, la compañía cuenta con el respaldo de Alphabet y de la petrolera Chevron, entre otros inversores estratégicos.

La fusión se produce en un contexto de creciente demanda energética global, impulsada en gran medida por el avance acelerado de la inteligencia artificial, cuyos centros de datos requieren enormes cantidades de electricidad.

La administración Trump ha identificado tanto a la IA como a la seguridad energética como pilares centrales de su agenda económica e industrial, lo que ha llevado a un mayor escrutinio político y mediático sobre la participación de empresas vinculadas al presidente en sectores estratégicos. (ANSA).