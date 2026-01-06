Tecno: Turquía quiere prohibir las redes sociales a menores de 15 años

En declaraciones a los periodistas después de una reunión de gabinete celebrada la noche del lunes, la ministra de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Ozdemir Goktas, dijo que la ley propuesta impondría a los proveedores de redes sociales la obligación de no ofrecer servicios ni permitir la creación de cuentas para usuarios menores de 15 años.

La medida también incluirá disposiciones para establecer sistemas eficaces de filtrado de contenidos para proteger a los niños de materiales considerados dañinos.

"No debemos permitir que las plataformas de redes sociales traten a nuestros niños como mercancías comerciales", dijo Goktas, informaron los medios locales, y agregó que otros países del mundo también comenzaron a tomar medidas similares, como Australia. (ANSA).