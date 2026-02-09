Tecno: Uno de cada tres adolescentes italianos usa chatbots de IA

El 74% de la muestra afirmó estar familiarizado con ellas y, tras una breve explicación, el 75% afirmó utilizarlas. Su uso aumenta con la edad y es ligeramente más común entre los niños que entre las niñas. ChatGPT es el chatbot más utilizado (83%), seguido de Gemini (36%), Meta AI (27%) y Microsoft Copilot (7%).

Para conmemorar el Día de la Internet Segura 2026, Telefono Azzurro organizó el evento "Creciendo con inteligencia artificial: Decisiones informadas en un mundo conectado" en la Universidad Bocconi de Milán. El evento, patrocinado por el Senado, la Cámara de Diputados, AgID, Agcom, Gpdp, la Universidad Bocconi y Generazioni Connesse, exploró el impacto de la IA en el crecimiento y la salud mental de niños y adolescentes.

Según la Organización Mundial de la Salud, recuerda Telefono Azzurro, aproximadamente 1 de cada 7 adolescentes (14%) de entre 10 y 19 años experimenta problemas de salud mental, a menudo no reconocidos ni tratados, y 1 de cada 5 adolescentes declara sentirse solo, con tasas más altas entre las chicas.

Según la encuesta de Telefono Azzurro, el 14% de los jóvenes italianos afirma recurrir a menudo a un chatbot para obtener asesoramiento personal, mientras que el 34% lo ha hecho al menos en alguna ocasión.

El nivel promedio de confianza atribuido a estas herramientas es de 6,6 en una escala del 1 al 10, con un 58% de los encuestados que le asigna una puntuación superior a 7, lo que indica un nivel de confianza alto y potencialmente crítico.

Los jóvenes atribuyen cierto grado de "humanidad" a los chatbots: el nivel promedio de antropomorfismo es de 3,2 sobre 5.

Aunque el 38% afirmó no haber establecido nunca interacciones personales, quienes sí lo hicieron citaron motivos relacionados con la curiosidad (36%), la calidad del asesoramiento (23%), sentirse menos juzgados (15%) o sentirse menos solos (10%).

Una minoría significativa (7%) afirmó no tener otro punto de referencia. El 23% de los jóvenes afirmó sentirse menos juzgado y el 16%, menos solo. Solo el 9% reportó una experiencia insatisfactoria.

Sin embargo, el 40% reporta una posible reducción del pensamiento crítico; el 35%, una disminución de las relaciones sociales reales; el 33%, el riesgo de confundir realidad y ficción; el 25%, la posibilidad de desarrollar adicción; el 20%, la propagación de desinformación; y el 19% riesgos para la privacidad. Solo el 10% cree que no hay efectos negativos.

(ANSA).