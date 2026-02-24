Tecnología: Acuerdo Meta-AMD por más de US$100.000 sobre los chip IA

A una semana de su compromiso de utilizar millones de chips Nvidia para alimentar su expansión en la Inteligencia Artificial (IA), en el marco de una "asociación de infraestructura a largo plazo", Meta, con el apoyo de AMD, busca generar hasta 6 gigavatios de unidades de procesamiento gráfico para centros de datos de inteligencia artificial

Un pedido enorme que llevó a AMD a ganar más del 7% en Wall Street, reavivando las ambiciones de competir con Nvidia, el líder mundial en chips para IA

Un escenario que parecería confirmar la postura sólida del sector tecnológico, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, pero sobre el cual ha caído la nueva alerta de Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, preocupado por el ciclo económico estadounidense

"Mi ansiedad es alta", dijo sin rodeos el banquero, hablando en una reunión anual con inversionistas, subrayando que comienza a ver paralelismos con la era previa a la crisis financiera de 2008, la que surgió del colapso de Lehman Brothers

"Desafortunadamente, hemos visto este fenómeno en 2005, 2006 y 2007, casi lo mismo: la marea creciente elevaba todos los barcos, todos hacían mucho dinero", continuó Dimon, pronosticando un nuevo endurecimiento del ciclo del crédito, aunque en la incertidumbre de cuándo

"Siempre ha habido una sorpresa en un ciclo de crédito. La sorpresa a menudo ha sido en qué sector es el más afectado.

"No se esperaba que las empresas de servicios públicos y las compañías telefónicas fueran las más golpeadas en 2008 y 2009, y esta vez podría ser el software, debido a la inteligencia artificial", añadió

Sin embargo, "mi opinión es que las personas se están tranquilizando un poco con respecto a que estos altos precios de los activos y los altos volúmenes son reales y que no tendremos problemas"

Pero inevitablemente, según Dimon, el ciclo económico cambiará de dirección, provocando una ola de insolvencias entre los deudores que, en su visión, afectaría ampliamente a los acreedores y quizás a sectores que pocos esperan

Palabras de Casandra, las del jefe de JP Morgan, que seguramente no son bien recibidas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien basó su "Make America Great Again" principalmente en la economía. (ANSA)