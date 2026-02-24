Tecnología: Debuta el centro de la UE contra las fake news, "amenazan la democracia"

"Por eso es tan importante que trabajemos juntos para abordar esta amenaza común y seguir invirtiendo en nuestra democracia colectiva", dijo, en referencia a las fake news.

"No nos centraremos exclusivamente en la manipulación de información extranjera, la interferencia y la desinformación", explicó.

Asimismo, especificó que "este será un aspecto fundamental del trabajo del Centro, pero habrá otras líneas de trabajo" en las que se buscará invertir en la "resiliencia democrática".

La iniciativa "será impulsada de muchas maneras por los Estados miembros: ellos marcarán el ritmo y la agenda, ya que la participación en el centro es voluntaria", explicó.

McGrath se mostró "muy alentado por el nivel de apoyo y compromiso demostrado hasta la fecha por todos los Estados miembros" (ANSA).