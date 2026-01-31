Tecnología: En Italia las empresas pagarán por tener sus chatbots en WhatsApp

El paso de una prohibición general a un modelo de pago se produce tras meses de tensión con la Autoridad de Competencia italiana.

Además, hace unos días, la popular aplicación de chat quedó bajo la lupa de la Unión Europea (UE).

"En los casos en que la ley nos exige ofrecer chatbots de Inteligencia Artificial a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) empresarial de WhatsApp, estamos implementando un precio para las empresas que opten por usar nuestra plataforma para ofrecer dichos servicios", declaró un portavoz de Meta.

La decisión de la compañía de Mark Zuckerberg llega tras meses de tensión con las autoridades antimonopolio, en un tira y afloja que comenzó tras el lanzamiento de Meta AI en WhatsApp en marzo de 2025 en Europa e Italia.

El pasado 24 de diciembre, la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM) solicitó al gigante tecnológico que levantara la prohibición de los chatbots de terceros en Italia, que entró en vigencia a nivel mundial el 15 de enero.

La intervención obligó a Meta a reabrir el acceso en Italia, pero con un nuevo modelo que traslada parte de los costos de gestión de la plataforma a los desarrolladores.

"La aparición de chatbots de Inteligencia Artificial en nuestras API empresariales ejerció presión sobre nuestros sistemas, que no estaban diseñados para soportar este tipo de uso", explicó Meta tras la decisión de la Comisión Antimonopolio.

El nuevo modelo de pago para empresas se aplica exclusivamente a Italia, el único país donde una autoridad ordenó formalmente la reactivación de chatbots externos.

Meta declaró, sin embargo, que adoptará un enfoque similar en otras regiones si se imponen condiciones similares.

El pago representa una revolución para los desarrolladores que usan WhatsApp como canal para servicios automatizados, como la atención al cliente.

Con el nuevo sistema, cada interacción generada por IA con los usuarios se convierte en un costo directo para empresas externas.

Según cálculos de algunos sitios web especializados, la tarifa que pagarían las empresas sería de €0,0572 por cada respuesta proporcionada por la IA.

Esa cifra, multiplicada por miles de solicitudes diarias, podría traducirse en costos significativos para quienes gestionan servicios conversacionales a gran escala.

Empresas líderes de la industria como OpenAI, Perplexity y Microsoft ya habían anunciado que sus bots en WhatsApp dejarían de funcionar después de que las nuevas políticas restrictivas de Meta entraran en vigencia el 15 de enero, alentando a los usuarios a utilizar otras plataformas.

Hace unos días, WhatsApp también fue objeto de una vigilancia reforzada de la UE: de hecho, fue designada entre los principales operadores digitales con un poder de mercado significativo, entrando así en el ámbito de las grandes empresas sujetas a las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales.

Mientras tanto, circularon rumores de que Meta probará la introducción de varias suscripciones de pago para acceder a ciertas funciones especiales de Facebook, Instagram y WhatsApp, algunas de las cuales se basan en Inteligencia Artificial.

(ANSA).