Tecnología: Singapur destina más de US$1.000 millones en cinco años a la IA

Esta inversión busca desarrollar capacidades avanzadas de ingeniería y promover un uso más eficiente y seguro de los recursos.

El anuncio surge tras el reciente lanzamiento en Davos del primer marco de gobernanza global para IA agencial, presentado por Singapur en el Foro Económico Mundial.

Esta iniciativa consolida la posición de la ciudad-estado como líder mundial en la definición de estándares éticos y operativos para tecnologías autónomas. Los fondos se asignarán estratégicamente para establecer nuevos centros de excelencia centrados en la investigación básica y la inteligencia artificial aplicada a problemas del mundo real.

Una parte significativa del presupuesto se dedicará a fortalecer el capital humano mediante becas y programas para atraer a profesores e investigadores de renombre internacional.

El plan también contempla triplicar la fuerza laboral local especializada para alcanzar los 15.000 expertos en los próximos cinco años.

Finalmente, la asignación respaldará el acceso a infraestructura informática de alto rendimiento, esencial para que las empresas puedan probar y escalar nuevas soluciones tecnológicas.

El objetivo es crear agentes de IA que no solo sean de alto rendimiento, sino también interoperables en diferentes industrias, garantizando una flexibilidad que a menudo falta en plataformas cerradas y propietarias.

Al centrarse en una arquitectura abierta y regulada, Singapur busca ofrecer a las empresas una opción basada en la fiabilidad y la protección de datos, en lugar de un simple dominio del mercado.

Esta visión busca transformar la ciudad-estado en un centro global donde la tecnología de agentes se convierta en una herramienta pública accesible, diferenciada de los gigantes de Silicon Valley (ANSA).