Tecnología: Solo 3 mujeres de 10 en el mundo ocupan roles profesionales en la IA

Es un sector en auge, con ingresos globales que se espera superen los 400 000 millones de dólares para 2027, pero es evidente que aún no ha superado la brecha de género, ni siquiera en programación, como lo demuestra el reciente caso de los deepfakes sexuales de Grok.

Lo revela un estudio del Banco Asiático de Desarrollo.

"Las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas en el ecosistema de IA, desde el diseño hasta el liderazgo. Esta falta de diversidad afecta no solo la equidad, sino también la calidad, la seguridad y la inclusión de los sistemas de IA", señala el análisis.

En concreto, solo el 30% de los profesionales de IA a nivel mundial son mujeres (un 4 % más que en 2016) y solo el 12 % de los investigadores son mujeres.

En Asia y el Pacífico, las mujeres representan el 23,9% de los investigadores en ciencias STEM, en comparación con el promedio mundial del 29,3%. A nivel sectorial, la representación femenina en puestos directivos es del 23% del total y del 8% en técnicos superiores. Los porcentajes descienden aún más en puestos de liderazgo.

"La infrarrepresentación de las mujeres en el desarrollo de la IA también afecta las prioridades, los datos que se utilizan y cómo se evalúan los sistemas", añade el análisis.

"Esto puede dar lugar a herramientas de IA que reproduzcan sesgos de género", sostiene.

Por ejemplo, "se demostró que modelos de lenguaje extensos como GPT-2 de OpenAI y Llama 2 de Meta asocian a las mujeres con roles domésticos y a los hombres con roles profesionales".

Estos resultados se derivan de conjuntos de datos de entrenamiento y procesos de diseño que carecen de consideraciones de género.

Esta reflexión también se relaciona con el reciente caso de deepfakes sexuales y no consentidos de mujeres y menores generados mediante la inteligencia artificial de Grok, el chatbot de Elon Musk, por el cual la UE ha abierto una investigación.

Finalmente, la infrarrepresentación femenina también penaliza los CV que contienen palabras como "mujeres", los modelos de calificación crediticia pueden perjudicarlas en el acceso a servicios financieros, y el uso de datos con sesgo de género contribuye a diagnósticos inexactos sobre la salud de las mujeres.

Sin mencionar que en la región Asia-Pacífico, donde se centró gran parte de la investigación, el 21% de los empleos de mujeres presentan un alto riesgo de automatización, en comparación con el 18% de los empleos de hombres.

"A medida que la IA se integra cada vez más en las economías y la sociedad, es imperativo que la igualdad de género se considere un principio fundamental", advierte la investigación.

"Los gobiernos, las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil deben colaborar para integrar la igualdad de género en cada etapa de la IA, desde el desarrollo hasta la implementación", concluye. (ANSA).