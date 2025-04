Tecnologías que salvan vidas en EuroELSO 2025: Eurosets presenta Landing Breathe y Xtreme Rescue

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--abr. 28, 2025--

Eurosets, compañía italiana de vanguardia especializada en el diseño de dispositivos médicos que salvan vidas, dio a conocer dos innovaciones para situaciones críticas en el congreso EuroELSO 2025: Landing Breathe y Xtreme Rescue.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250428006311/es/

Ettore Sansavini, GVM Care & Research President, and Antonio Petralia, CEO and Executive Vice President of Eurosets, with Xtreme Rescue and Jetson One

Landing Breathe un capnómetro de última generación diseñado para proporcionar una monitorización completa tanto del pulmón con oxigenador mecánico como del pulmón nativo durante los tratamientos con OMEC (oxigenación por membrana extracorporal). El dispositivo se integra con Landing Advance, que ya analiza 22 parámetros metabólicos. Gracias a esta tecnología, los profesionales de la salud pueden contar con un panorama completo y en tiempo real del estado respiratorio del paciente, optimizando así la gestión terapéutica.

Junto a esta innovación, Eurosets también presentó Xtreme Rescue, una máquina portátil de OMEC diseñada para brindar apoyo ambultatorio en situaciones críticas. El dispositivo, que presenta un peso inferior a 7 kg y está fabricado con materiales como titanio, kevlar, fibra de carbono y aluminio, es el más ligero de su categoría. Puede transportarse fácilmente en ambulancia o helicóptero y se activa en cuestión de segundos. Xtreme Rescue está diseñado para funcionar en sinergia con Colibrì, otro dispositivo de Eurosets, lo que garantiza un apoyo oportuno y fiable en los momentos más críticos. Su sistema de montaje rápido y su facilidad de uso inmediata lo hacen ideal para situaciones de rescate extremas. En EuroELSO, el dispositivo también se presentó en combinación con una aeronave eléctrica de despegue vertical (eVTOL), lo que ejemplifica un futuro posible donde las tecnologías de avanzada y la innovación en la movilidad se unen para llegar rápidamente incluso a las zonas más remotas.

“Con Landing Breathe y Xtreme Rescue, hemos ampliado aún más nuestra plataforma de dispositivos de soporte vital extracorpóreo (SVE). Esto permitirá a los profesionales sanitarios determinar el dispositivo más adecuado para su uso tanto en entornos ambulatorios como hospitalarios, y permitirá la monitorización de una mayor cantidad de parámetros vitales,” señaló Antonio Petralia, director ejecutivo y vicepresidente ejecutivo de Eurosets.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250428006311/es/

CONTACT: Oficina de Prensa de Eurosets

Ilenia Franchi - ilenia.franchi@elettrapr.it - +39 3939079914

KEYWORD: ITALY EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: BIOMETRICS BIOTECHNOLOGY HEALTH HISPANIC MEDICAL DEVICES HOSPITALS HEALTH TECHNOLOGY CONSUMER

SOURCE: Eurosets

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/28/2025 05:14 PM/DISC: 04/28/2025 05:14 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250428006311/es