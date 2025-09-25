Tecnológica Cloud HQ invertirá US$4800 millones en México para centros de datos

La empresa tecnológica estadounidense Cloud HQ anunció este jueves una inversión de US$4800 millones para la construcción de seis centros de datos en México.

El desembolso se suma a los que ya han anunciado en los últimos meses empresas como la gigante cervecera Heineken, la minorista Walmart y Netflix, en medio de las tensiones comerciales de México con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Si México quiere entrar a un proceso de avanzar en inteligencia artificial, necesitamos centros de datos", dijo la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina.

Las instalaciones que levantará CloudHQ ocuparán 52 hectáreas en el estado de Querétaro, precisó su director de operaciones, Keith Harney, en la misma conferencia.

Los seis centros de datos permitirán ofrecer servicios en la nube e impulsar proyectos de inteligencia artificial. "Ampliaremos la posición de México en la economía digital", detalló el directivo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, añadió que uno de los criterios tomados en cuenta para este proyecto es que su consumo de agua sea "muy bajo".

La compañía estima crear hasta 7200 puestos de trabajo calificados durante la construcción y 900 más permanentes para la operación de los centros de datos.

ai/dga