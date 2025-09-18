Tecnológicas impulsan al índice STOXX 600 europeo tras el recorte de tipos de la Fed

Por Johann M Cherian, Tristan Veyet y Nikhil Sharma

18 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el jueves con una fuerte subida, impulsadas por los fabricantes de chips y por la reanudación del ciclo de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza de un 0,79%, a 554,97 puntos, con el índice tecnológico amplio liderando las ganancias con una subida del 4,1%, su mayor avance en un solo día desde el 23 de abril.

El sector se vio impulsado por los valores europeos de semiconductores, que subieron en línea con sus pares de Wall Street después de que el líder de los chips, Nvidia, anunció planes para invertir US$5000 millones en su competidora Intel.

BE Semiconductor subió un 7,9%, mientras que los fabricantes de equipos ASML y ASMI subieron un 7,7% y un 8,7%, respectivamente.

Las subidas también se vieron respaldadas por la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, tal como se esperaba, la primera relajación monetaria del banco central estadounidense desde diciembre.

La Reserva Federal prevé nuevos recortes en sus reuniones de octubre y diciembre, dando prioridad a la necesidad de frenar un mayor debilitamiento del mercado laboral.

"El hecho de que hayamos tenido una reducción y una orientación de tamaño normal sugiere que se trata de una senda lenta y constante de relajación monetaria. Y eso gusta claramente a los inversores porque no implica que haya grandes preocupaciones", dijo Daniel Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell.

En el resto de Europa, el Banco de Inglaterra mantuvo su principal tasa de interés en el 4%, tras la reducción de un cuarto de punto del mes pasado. El índice de referencia británico FTSE 100 subió un 0,2%. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Javier López de Lérida)