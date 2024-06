Tecnotree es reconocida por Gartner® en el Magic Quadrant™ 2024 para IA en operaciones comerciales y de clientes de CSP

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--jun. 18, 2024--

Tecnotree, líder de servicios y plataforma digital global para IA, 5G y tecnologías nativas de la nube, ha sido reconocida en el Magic Quadrant 2024 de Gartner para IA en CSP.

El Magic Quadrant de Gartner, cuyos creadores son los analistas Pulkit Pandey, Amresh Nandan y Peter Liu, identifica y evalúa a los proveedores de IA para operaciones comerciales y de clientes de CSP. Según el informe, “con la IA en operaciones comerciales y de clientes de CSP, los CSP pueden utilizar la IA/ML para generar perspectivas y automatizar procesos comerciales en una amplia gama de áreas de operaciones comerciales y de clientes. Estas áreas incluyen marketing, ventas, configuración-precio-cotización (CPQ), gestión de pedidos, gestión de productos, facturación y gestión de ingresos, trayectoria y atención al cliente, aseguramiento de ingresos y gestión de fraudes/riesgos”. Con este informe integral, los proveedores de servicios de comunicaciones pueden identificar y evaluar a los proveedores de IA para sus operaciones comerciales y de atención al cliente. El Magic Quadrant guiará a los CIO de los CSP y a los líderes tecnológicos hacia las opciones correctas de proveedores de IA en un mercado en rápida evolución.

Tecnotree proporciona una funcionalidad de gestión de experiencias y comercio social integrada en la IA con la plataforma Tecnotree Moments, que ha sido reconocida por TM Forum para la monetización de redes en todas las verticales.

Además, Tecnotree es reconocida mundialmente por su amplia cartera de patentes de ingeniería AIML, que se encuentra entre las más grandes del mundo y la más grande para cualquier proveedor de telecomunicaciones a nivel mundial con funcionalidades como la generación de contenidos, la visión por computador, la traducción de máquina a máquina, la confianza, la gobernanza y las operaciones modelo. Tecnotree cuenta con una gran cantidad de casos de uso pendientes de comercialización para operadores de telecomunicaciones que se han implementado en los ámbitos de la salud, el sector inmobiliario y el comercio electrónico.

La plataforma Tecnotree Sensa Intelligence integra capacidades de la IA generativa con su pila BSS y ayuda a los operadores de telecomunicaciones a procesar millones de puntos de datos estructurados y no estructurados procedentes de sistemas de información empresariales, operativos y transaccionales. La capacidad de Sensa para implementar algoritmos de aprendizaje automático clásicos y generativos en un marco de trabajo agnóstico ayuda a los operadores de telecomunicaciones a minar, extraer, visualizar e impulsar operaciones de seguridad autónomas. Profile-of-One es una parte integral de Tecnotree Sensa, crucial para impulsar experiencias personalizadas. Aprovecha grandes cantidades de datos para crear perfiles completos adaptados a casos de uso específicos. Al integrarse a la perfección con modelos basados en IA, Profile-of-One permite predecir el comportamiento de los clientes y extraer información valiosa. Al ser reconocido como un Jugador de nicho y estar posicionado en el Cuadrante de Jugadores de nicho del Magic Quadrant de Gartner para IA en CSP, Tecnotree puede fijar precios competitivos y abordar las necesidades dinámicas del mercado de los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, expresó, “Nos complace ser reconocidos en el Magic Quadrant 2024 de Gartner. Creemos que este reconocimiento subraya nuestro compromiso de aprovechar la IA, el 5G y las tecnologías nativas de la nube para impulsar la innovación para nuestros clientes. Creemos que nuestra inclusión en el informe valida nuestra dedicación a empoderar a los CSP a través de soluciones personalizadas impulsadas por la IA que mejoran la experiencia del cliente, la gestión de ingresos y la eficiencia operativa. Nuestras soluciones BSS impulsadas por IA satisfacen las necesidades empresariales en rápida evolución, lo que permite a los CSP ofrecer mayores servicios en diversas funciones. Este reconocimiento nos ayuda a mantener nuestro compromiso de ampliar los límites de lo posible”.

Para acceder al informe completo y saber más sobre el posicionamiento de Tecnotree, visite: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2HTWETGP&ct=240613&st=sb.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un sistema de soporte empresarial (BSS) digital preparado para 5G, con capacidades AI/ML y extensibilidad multi-nube. Tecnotree lidera el TM Forum Open API Conformance con 59 API abiertas certificadas, incluidas 9 API abiertas del mundo real, un testimonio del compromiso de la empresa con la excelencia, y se esfuerza continuamente por ofrecer experiencias y servicios diferenciados tanto a los CSP como a los DSP. Nuestra pila BSS digital, ágil y de código abierto, abarca toda la gama de procesos empresariales (desde el pedido hasta el cobro) y la gestión de suscripciones para los sectores de las telecomunicaciones y otros servicios digitales, creando oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también proporciona Fintech y B2B2X mercado digital multi-experiencia a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments para empoderar a las comunidades conectadas digitalmente a través de juegos, salud, educación, OTT, y otros ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

