Tecnotree reconocida por Gartner® como «Proveedor representativo» en la Guía de mercado para soluciones de gestión y monetización de ingresos de CSP

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--nov. 28, 2022--

Tecnotree, la plataforma digital global líder en servicios para tecnologías 5G y nativas de la nube, tiene el orgullo de anunciar que ha recibido nuevamente el reconocimiento como «Proveedor representativo» en la Guía de mercado para soluciones completas de gestión y monetización de ingresos (Revenue Management and Monetization, RM&M ) de Gartner®.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005341/es/

Tecnotree Recognized by Gartner as a Representative Vendor in Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions (Photo: Business Wire)

Según Gartner, la gestión y monetización de los ingresos de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicación (CSP) son «una parte de los sistemas de soporte empresarial (BSS), como soluciones de software comerciales listas para usar que permiten a las CSP gestionar sus iniciativas de gestión de ingresos (tarificación, cobro, facturación, pagos, cobros, garantía de ingresos y gestión del fraude) y monetización». Las inversiones clave de Tecnotree en las áreas del ecosistema B2B2X basado en la nube a través de Moments, sus ofertas de SaaS compatibles con las tres grandes nubes (Azure, AWS, GCP) y su crecimiento en tecnología financiera a través de la plataforma Diwa, han dado como resultado este reconocimiento.

Tecnotree es un proveedor de plataforma digital y sistema de soporte empresarial (BSS) para la industria de las telecomunicaciones con capacidades de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático y extensibilidad multinube. Es la primera empresa de plataformas digitales del mundo en recibir la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API del mundo real. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, compatible con múltiples nubes, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de procesos empresariales y gestión de suscripciones para los sectores de telecomunicaciones y otros servicios digitales. Tecnotree también proporciona tecnología financiera a través de TecnotreeDiWa y una plataforma de multiexperiencia B2B2X, que permite la monetización de los servicios «over-the-top» (OTT) que convierte los ecosistemas de los socios en generadores de ingresos instantáneos a través de la entrega de paquetes digitales el ámbitos como la salud, la educación, los juegos, los deportes electrónicos y los deportes tradicionales a través de su plataforma Tecnotree Moments.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, declaró: «Estamos orgullosos del reconocimiento como un Proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner, que ofrece a los CSP una plataforma de monetización pública y nativa de multinube. Estamos seguros de que la inclusión de Tecnotree en la Guía de mercado de Gartner valida aún más la idoneidad de nuestra solución para apoyar la innovación de productos y ayuda a las CSP con la orquestación del ecosistema, teniendo en cuenta las transformaciones tecnológicas emergentes en el mercado actual».

Acerca de tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Actualmente, los productos y servicios de la plataforma digital de Tecnotree prestan servicio a más de mil millones de suscriptores en todo el mundo, en más de 70 países. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite nuestro sitio web: www.tecnotree.com

Acerca de Gartner

Guía de mercado de Gartner para soluciones de gestión y monetización de ingresos de CSP, Amresh Nandan, Chris Meering y Juha Korhonen, 9 de noviembre de 2022.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

Para acceder al informe, escríbanos a: marketing@tecnotree.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221128005341/es/

CONTACT: Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree

Correo electrónico:marketing@tecnotree.com

Keyword: finland europe

Industry keyword: software mobile/wireless professional services internet fintech data management payments technology 5g other professional services other technology consulting telecommunications

SOURCE: Tecnotree

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 11/28/2022 11:44 am/disc: 11/28/2022 11:44 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221128005341/es

AP