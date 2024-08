Tecnotree Tecnotree logra reconocimiento en 3 diferentes informes Hype Cycle™ de Gartner® 2024 para las categorías de Plataformas de gestión del ecosistema de socios para CSP, Mercados digitales de CSP e IA para Interacciones con el cliente CSP

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--ago. 7, 2024--

Tecnotree, líder mundial en plataformas y servicios digitales para IA, 5G y tecnologías nativas de la nube, figura en tres informes diferentes de Hype Cycle de Gartner para 2024, publicados recientemente. Tecnotree ha sido citada en las categorías de “Hype Cycle for Enterprise Communication Services”, “Private Mobile Network Services” y “Operations and Automation in Communications Industry” de 2024. Creemos que estos reconocimientos destacan la excelencia de Tecnotree en Plataformas de gestión del ecosistema de socios para proveedores de servicios de contenido (CSP) y Mercados digitales de CSP para la Plataforma del ecosistema de socios “Tecnotree Moments”.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240807275932/es/

Tecnotree Recognized in 3 Different 2024 Gartner® Hype Cycle™ Reports, for Partner Ecosystem Management Platforms for CSPs, CSP Digital Marketplaces, and AI for CSP Customer Interactions Categories (Graphic: Business Wire)

Según Gartner: “Los ciclos de sobreexpectación (Hype Cycles) de Gartner ofrecen una representación gráfica de la madurez y adopción de tecnologías y aplicaciones, y de cómo son potencialmente relevantes para resolver problemas empresariales reales y explotar nuevas oportunidades. La metodología Hype Cycle de Gartner brinda una visión de cómo evolucionará una tecnología o aplicación a lo largo del tiempo, con una sólida fuente de información para gestionar su despliegue en el contexto de sus objetivos empresariales específicos." Los mercados digitales son una parte cada vez más importante de la estrategia de salida al mercado de los CSP para los servicios digitales y los segmentos de pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores. Los CSP pueden enriquecer sus ofertas con soluciones de socios, impulsar el conocimiento de datos sobre el comportamiento del comprador e implementar la automatización para lograr ciclos más rápidos y mejorar la participación digital. Los CSP pueden utilizar los mercados para diferenciarse de la competencia mediante la ampliación de la cartera con ofertas de socios, facilidad de uso, automatización, paquetes componibles, verticalización y ofertas adaptadas a nivel local.

“Tecnotree Moments”, impulsada por las Open APIs certificadas por TM Forum y compatible con la Arquitectura Digital Abierta (ODA), proporciona operaciones superiores de gestión de la experiencia digital con soluciones de administración de campañas dirigidas por publicidad y socios para recomendaciones de productos basadas en objetivos, orquestación del recorrido del cliente, gestión de socios, personalización de contenidos y canales, y programas de fidelización dinámicos. La plataforma multiexperiencia “Tecnotree Moments” utiliza la infraestructura en la nube de Azure y AWS con capacidades de multiarrendamiento. La plataforma de bajo o ningún código proporciona una experiencia de cliente habilitada por inteligencia, basada en IA y AA y automatización utilizando tecnologías en la nube.

Tecnotree Moments acelera el tiempo de comercialización, amplía el alcance a los segmentos objetivo, expande los ecosistemas de socios y acelera el ciclo de ventas. Para los CSP, los mercados tienen como objetivo aumentar el autoservicio y la participación digital, el crecimiento de los ingresos, las soluciones a medida que se pueden componer en función de las necesidades de cada comprador, y los datos procesables sobre el comportamiento de compra que pueden informar a los desarrolladores de productos y enriquecer el apoyo de los socios del ecosistema.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, declaró: "Estamos encantados de haber sido reconocidos en tres de los Hype Cycles de Gartner. Creemos que esta distinción subraya nuestro compromiso inquebrantable con una visión de futuro para ofrecer un valor inigualable mediante la redefinición de las experiencias digitales y la mejora de las capacidades de monetización de ingresos para nuestros clientes. Aprovechando la IA, 5G y las tecnologías nativas de la nube, impulsamos la innovación que capacita a los CSP con soluciones personalizadas y altamente seguras. Nuestra inclusión en estos informes valida la dedicación de la empresa a ampliar los límites y expandir continuamente nuestro uso de aplicaciones de IA para mejorar la productividad, la eficiencia y la experiencia del cliente".

Gartner, Hype Cycle for Customer Experience and Monetization in the Communications Industry, 2024, por Susan Welsh de Grimaldo, Pulkit Pandey, 25 de julio de 2024.

Gartner, Hype Cycle for Enterprise Communication Services, 2024, por Khurram Shahzad, 16 de julio de 2024.

Gartner, Hype Cycle for Operations and Automation in the Communications Industry, 2024, por Mounish Rai, Amresh Nandan, 23 de julio de 2024.

Gartner Research Methodologies, Gartner Hype Cycle, 5 de agosto de 2024, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente; HYPE CYCLE es una marca registrada de Gartner, Inc. o sus filiales y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es especialista en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/AA) y extensibilidad multinube. Tecnotree lidera el TM Forum Open API Conformance con 59 API abiertas certificadas, incluidas 9 API abiertas del mundo real, un testimonio del compromiso de la empresa con la excelencia, y se esfuerza continuamente por ofrecer experiencias y servicios diferenciados tanto a los CSP como a los DSP. Nuestra pila “BSS Stack” digital, ágil y de código abierto, abarca toda la gama de procesos empresariales (desde el pedido hasta el cobro) y la gestión de suscripciones para los sectores de las telecomunicaciones y otros servicios digitales, creando oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece también tecnología financiera y mercado digital multiexperiencia B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments para capacitar a las comunidades conectadas digitalmente a través de juegos, salud, educación, OTT, y otros ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240807275932/es/

CONTACT: Prianca Ravichander, directora de Marketing de Tecnotree

Correo electrónico:marketing@tecnotree.com

Keyword: finland europe

Industry keyword: software mobile/wireless networks hispanic professional services business data management consumer technology artificial intelligence 5g data analytics telecommunications

SOURCE: Tecnotree

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 08/07/2024 07:52 pm/disc: 08/07/2024 07:51 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240807275932/es

AP