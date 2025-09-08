Tecpetrol argentino esperará mayor estabilidad macro para buscar financiamiento: presidente ejecutivo

(Agrega información de Tecpetrol)

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - La petrolera Tecpetrol esperará a que haya más estabilidad macroeconómica en Argentina antes de buscar nuevo financiamiento del mercado para poder incrementar sus inversiones, dijo el lunes su presidente ejecutivo, Ricardo Markous.

Tecpetrol, la empresa que controla cerca del 15% de la producción de gas de esquisto del país, a principios de año se financió en el mercado con una tasa del 7,5% explicó Markous en el evento Argentina Oil & Gas, en Buenos Aires

"Para este crecimiento que hay que dar no alcanza con invertir el flujo. Vamos a esperar que las condiciones macro se estabilicen para volver a salir al mercado", señaló Markous.

Tecpetrol tiene una marcada presencia en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. En su proyecto de petróleo no convencional de Los Toldos II, de 78 kilómetros cuadrados, tiene planeada una inversión de US$2500 millones.

Markous dijo que para entre fines de 2025 e inicios del año próximo llegarán al país dos equipos de perforación de Nabors para Los Toldos II, con el que espera alcanzar una producción de 70.000 barriles por día para mediados de 2027.

